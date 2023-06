La espantada de la Comic-Con. Ni Marvel, Sony, Universal, HBO ni Netflix irán, pero esto puede ser algo positivo para todos (fans incluidos)

Estamos en un momento delicado no solo para el futuro del cine, sino para el de todo el audiovisual. La cancelación del E3, el evento que durante años fue clave para presentar las novedades de videojuegos al público, ha sido un clavo más en el ataúd de una manera de ver el mundo que llega a su fin lenta pero inexorablemente. Y justo después parece que vendrá otro mito que hace no tanto era un elefante inamovible: la Comic-Con de San Diego.

Aquí no queda nadie

Y es que Marvel, Netflix, HBO, Sony y Universal han anunciado que no aparecerán este año por San Diego ni movilizarán a sus actores o lanzarán tráilers para promocionar sus novedades. Hay varios factores para tomar esta decisión masiva: el primero, la huelga de guionistas que está taponando Hollywood. Si no hay nadie que escriba el evento en sí, ¿qué sentido tiene hacerlo? Además, la posibilidad de una huelga de actores (cada vez menos posible) llevaría a que los eventos en cuestión fueran unos pocos directores presentando tráileres. Desde luego, desluce.

Pero, ¡ojo! La Comic-Con de San Diego no son solo paneles de famosos presentando películas. Es más, diría que (como asistente hace unos años) es lo menos importante. Hay cientos de cosas que hacer y la mayor parte de su público no se preocupa de lo que esté pasando en el Hall H, donde se presentan las cosas gordas. Por ponerlo en plata: unas 167000 personas compran su entrada para el evento, de las que solo 6500 podrían entrar en la sala de conferencias. El resto estarán yendo a otros eventos, jugando, comprando o divirtiéndose en los conocidos como off-sites. La Comic-Con no corre peligro, pero no le queda otra que reinventarse.

Lo mismo pasa para la industria: Netflix ha marcado el rumbo a seguir con Tudum, el evento propio en el que, cual Nintendo Direct, ha presentado todo lo que está en su mano. En su día, Disney hizo algo parecido con un evento para los accionistas que se retransmitió para todo el mundo: puede que todas las productoras quieran su día de gloria en el que enseñar lo que tienen en la cartera en lugar de esperar a una hora solo para 6500 fans.

El futuro del mundo del cine y el márketing es incierto: quizá el año que viene la Comic-Con vuelva a ser el centro neurálgico, pero estoy bastante seguro de que en los despachos de los directivos de Sony, Marvel, HBO y Universal hay ahora planes para hacerlo a su manera y cambiarlo todo con la excusa de la huelga. Hay vientos de cambio en Hollywood... Y aún no sabemos si pueden convertirse en un tornado que arrastre todo a su paso.

