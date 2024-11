El nuevo Movistar Plus+ ofrece mucho por muy poco: una plataforma de streaming plagada de series originales y películas

A día de hoy, es difícil concebir nuestro tiempo de ocio sin las plataformas de streaming. Gracias a estas, tenemos acceso a un catálogo de contenidos amplio en el que podemos sumergirnos para ver lo que nos apetezca cuando queramos. De entre todas las plataformas que tenemos disponibles, es imposible no recomendar el nuevo Movistar Plus+: se trata de una muy económica y con contenido de calidad como para hacer decenas de maratones seguidas.

Una suscripción económica y cargada de contenido para todos los gustos

Muchas veces nos sentamos delante de la tele y no tenemos (o no sabemos) qué ver. Con el nuevo Movistar Plus+ es difícil que esto no pase, puesto que su catálogo ofrece tanta variedad que cualquier gusto o género tiene cabida en él. Es complicado destacar una única serie, película o documental, aunque sí que es muy sencillo de poner en valor que, por solo 9,99 euros al mes, tenemos acceso a un sinfín de contenidos.

Una de las partes que más joyas tiene dentro de su catálogo es, precisamente, sus series originales. Sin ir más lejos, con el nuevo Movistar Plus+ podemos ver 'La Mesías' o 'Rapa', dos series exclusivas de la plataforma y que han triunfado recientemente en los Premios Onda. Junto a estas, también podemos ver otras geniales como son 'Galgos', 'Marbella' o 'Hierro', por solo citar unos ejemplos.

La presencia de series internacionales de calidad también es fuerte en esta plataforma. Ahí podemos encontrar al completo 'Outlander', serie que lleva ya muchos años en antena y cuyos nuevos capítulos (la 2ª parte de la séptima temporada) se estrenarán en exclusiva en el nuevo Movistar Plus+. También tenemos otras muchas, como 'Masters of Sex' o 'Imborrable', entre otras.

Los amantes del deporte también tienen su hueco en el nuevo Movistar Plus+. Dejando a un lado que en esta plataforma podemos ver el partido que enfrenta al Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad o la Copa Davis en exclusiva, también hay joyas en su catálogo en forma de documental. El pasado 16 de noviembre se estrenó, por ejemplo, 'Topuria: Matador', que nos da a conocer un poco más de la vida de este campeón de la UFC.

Ojo, porque no podemos olvidar que es la única plataforma incluida dentro del Bono Cultural Joven, gracias al cual los menores de 18 años pueden adquirir la suscripción anual a la plataforma por solo 39 euros (por lo que cada mes costaría solo 3,25 euros).

No son pocas las ventajas que ofrece el nuevo Movistar Plus+, una plataforma económica que ofrece también ventajas como la posibilidad de utilizarla en dos dispositivos de forma simultánea o poder descargar lo que queramos para verlo sin conexión (ideal si vamos a viajar). Solo nos queda recordar dos cosas: no tiene ningún tipo de compromiso de permanencia y podemos contratar la plataforma seamos del operador que seamos. Y todo por 9,99 euros al mes.

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Movistar Plus+

En Espinof | 'Akira', 'Blue Giant', las mejores películas de Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda y mucho más. Movistar Plus+ lanza un canal dedicado al anime, y está lleno de joyas

En Espinof | Las 13 mejores películas en Movistar Plus+ de 2024. Desde joyas de la ciencia ficción hasta thrillers que cortan la respiración