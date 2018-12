“Un acuerdo pionero en nuestra industria”. Los detalles de la integración de Netflix en Movistar

La esperada integración de Netflix dentro de Movistar finalmente se ha concretado hoy 10 de diciembre, aunque será mañana cuando se pueda empezar a contratar. El acuerdo entre ambas compañías se remonta a mayo de este mismo año, pero la empresa española ha preferido tomárselo con calma, pues Sergio Oslé, presidente de Movistar+, comentó en septiembre que no querían una integración falsa y hoy han realizado un acto presentación de lo que supone que uno pueda contratar Movistar y Netflix a la vez.

El primer aspecto destacable es que Netflix se integra en Movistar en dos de sus tres modalidades, ya que no existe la posibilidad de optar por la tarifa básica. Además, Netflix estará disponible solamente en las Tarifas Fusión Selección, Fusión Total y Fusión Total Plus, por lo que no hay opción de incluirlo en los paquetes más económicos, aunque sí se unificará el pago en el resto de posibilidades. María Jesús Almazor, consejera delegada de Movistar lo define como “un acuerdo pionero en nuestra industria”.

Los paquetes existentes aumentan su precio entre 5 y 13 euros respecto a las tarifas previas, consecuencia directa de la inclusión de Netflix. Aquellos clientes de Movistar que ya utilizasen Netflix previamente se podrán ahorrar así entre 1 y 6 euros respecto a lo que venían pagando. No es una oferta rompedora y además puede tener una consecuencia negativa: los miembros de Movistar perderán cualquier promoción previa si quieren contratar también Netflix. A cambio los ya clientes que se cambien a uno de estos paquetes tendrán tres meses gratuitos.

Netflix estará disponible a través de Movistar en 4K y se podrá ver a través del decodificador UHD de Movistar+. Además, la inclusión de Netflix, que mantendrá todo el historial previo de los usuarios de Netflix si así lo desean -también lo harán si se dan de baja de Movistar pero se quedan en Netflix- y se podrá seguir compartiendo entre usuarios que vivan en sitios diferentes, en esas tarifas no es el único añadido, pues también se incluye 1GB de navegación extra en el bono de datos incluido en cada línea Fusión y una tercera línea móvil adicional.

A continuación os dejamos cómo quedan las tarifas de Movistar en las que se incluye Netflix.

Aunque era el día de Netflix, Almazor recalcó que “estamos obsesionados por tener los mejores contenidos” y que están abiertos a acuerdos con otras compañías. Ya veremos cuál es la siguiente. Además, Oslé aclaró que esto no supone que los contenidos de Movistar vayan a viajar internacionalmente a través de Netflix. Eso, de suceder, sería parte de otro acuerdo, al igual que la posibilidad de crear contenido conjunto.