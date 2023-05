Es la adaptación más salvaje de Marvel que Disney no quiere que veas y está en Netflix: por qué Ray Stevenson fue el mejor Punisher llevado a la pantalla

La prematura muerte de Ray Stevenson nos lleva a hacer un repaso de su presencia en el cine y televisión recientes y dentro de sus proyectos está una poco vista secuela de la floja versión para el cine de ‘El castigador’ (2004), que pese a no llegar a estrenarse en cines en España. 'Zona de Guerra' es lo más parecido que ha tenido el violento justiciero de Marvel a su fuente original. Afortunadamente está en Netflix para recordar porqué incluso 15 años después se ha revalorizado

La tendencia es considerar la serie ‘The Punisher’, que originalmente produjo Netflix, como la versión canónica del personaje, del que ofrecía un contrapunto matizado y convincente para un personaje cuya naturaleza es brutal y sin remordimientos, tal y como se vio en la segunda temporada de ‘Daredevil’. Jon Bernthal es el cuarto actor en asumir el personaje y, para algunos, la definitiva, pero es imposible no pensar que se ha adulterado un poco cuando en su primera temporada acaba en una reunión de “asesinos anónimos”.

Un elemento clave en la esencia de Frank Castle es su creencia en sí mismo como un brazo inquebrantable de la justicia, la salsa del protagonista de la serie de cómics originadas por Gerry Conway, Stan Lee y John Romita Sr. La era dorada de la colección llegaría con la línea Max y la tremenda reinterpretación del guionista Garth Ennis, que concibió una obra maestra en su etapa como guionista de la misma. A partir de ese momento ha habido varios intentos de acercarse a su mezcla de humor corrosivo, macarrismo ochentero y profundidad de tramas y personaje.

El personaje de Marvel surgió como una explotación en viñetas de la figura del vigilante y la única adaptación a la altura de su mejor etapa ha sido la secuela a la película de Thomas Jane, un actor que funcionaba razonablemente bien, especialmente en el corto 'Dirty Laundry'. La de los 80 es divertida y se alinea con el espíritu del cine de la Cannon que está implícito en las películas de Charles Bronson que continuaron la idea de un fuera de la ley que el cómic reflejaba. Pero si hubiera que quedarse con una, tendría que ser esta pequeña joya de Lionsgate, reina de este tipo de producciones medianas que adaptan con el compromiso con la violencia primero y el presupuesto después.

El mejor Castigador del cine y la tv

La consecuencia es que muchos sus productos se hacían muy difíciles de estrenar en el cine, aunque han cambiado la tendencia con su apuesta por ‘John Wick’, y demuestran con intentos como su violenta y divertidísima 'Hellboy', por qué estas propuestas quedaban en tierra de nadie con facturas que están muy por encima de los productos para el mercado de vídeo o directos a vod. ‘Punisher 2: zona de guerra’ fue una de esas producciones estrenadas directamente en el mercado de video, pero a cambio no tuvo problemas ni censuras para subir el tono, el espíritu es el mismo que las primeras de Wick, incluso con alguna paleta de colores similar.

La consecuencia fueron películas salvajes, hemoglobínicas, amorales y divertidísimas como esta fantasía cafre en la que lo menos que nos ofrece es ver a Frank Castle jugando a tiro al plato con un bazooka y un traficante de menudeo en vez de vajilla. Una vis salvaje de lo que puede dar de sí Marvel que podría encajar con lo que ofrecía una línea Max, algo que bajo el manto de Disney está absolutamente descartado. Por eso las versiones del personaje que veamos en su nueva Daredevil va a ser una visión esterilizada de Castle, masticada para que no desentone en Disney+.

En esta versión, el Castigador es una mezcla de Travis Bickle y Rambo. Los métodos bárbaros de Castle se recrean con gore muy, muy salvaje. Puñetazos y disparos que destrozan caras, villanos hechos trizas en trituradoras y, por supuesto, cientos de tacos. Además se mide contra Jigsaw (Dominic West), uno de los archienemigos más notorios de la mitología, aquí un malo malísimo que parece salido de la matanza de Texas y encaja con la estética torture porn que aún vivía su apogeo en el cine. Además, la ventaja de ser una “secuela” (aunque en cualquier otra situación se vería como un reboot) es que evita contar de nuevo la historia de Castle.

Cine Marvel amoral, sangriento y sin justificaciones

Apenas unos flashbacks sirven para situarnos de nuevo justo en medio de su sangrienta cruzada contra gánsteres y criminales, aunque respeta con más fidelidad los orígenes del personaje y usa una línea argumental bastante acorde con muchos cómics. El Castle de Ray Stevenson puede no tener muchos matices, pero consigue la recreación más fidedigna de ciertos aspectos del personaje, probablemente los más importantes. Hasta sus imágenes promocionales recuerdan a las portadas de Tim Bradstreet.

Toda la estética general de la película es una caricatura tremendamente sangrienta y se acerca a la lógica del cómic a base de una exageración y salvajismo que tiene un sentido del humor implícito, pero que no trata de estar por encima del material. Tipos volados por los aires en pleno salto, cabezas reventadas y tiroteos increíbles que, en general la convierten en una de las adaptaciones del medio secuencial al cine con menos miedo a ser inverosímil o simple. Puede parecer campy, pero en realidad está orgullosa sus excesos y su descaro arrollador.

Su Castle es un dibujo animado, una fantasía genial, amoral y que no trata de justificarle en ningún momento. El guion de Art Marcum, Matt Holloway y Nick Santora reduce las dimensiones del personaje hasta su esencia, y no trata de hacer que “evolucione”. Una divertidísima orgía de sangre y mutilación con el fondo moralista básico que no esconde nada cuando buscamos debajo de los estereotipos del amigo soplón o los policías enfrentados, puro ejercicio en brutalidad del que cada vez se maquilla más con humor o coartadas estéticas y ya se ha convertido en una pequeña pieza de culto para hacer un programa doble con ‘Dredd’ (2012). Pura magia para ver una y otra vez.

