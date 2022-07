'El agente invisible' tendrá universo expandido: Netflix anuncia una secuela y un spin-off de los guionistas de 'Deadpool'

No ha pasado mucho tiempo desde que la nueva película de espías de los hermanos Russo, 'El hombre invisible' (The Grey Man, 2022) se estrenó en Netflix para que la plataforma haya dado luz verde para convertir la película en una franquicia, ya que se acaba de anunciar que un spin-off y una secuela del thriller de espías están ahora mismo en desarrollo, con lo que los números del fin de semana deben haber conseguido su objetivo.

Basada en la serie de novelas de Mark Greaney del mismo nombre que comenzaron a publicarse en 2009, no es raro que con una primera entrega de éxito habría más adaptaciones (la colección va por 11 novelas con otra en camino que se publicará en 2023). La recién estrenada ha sido bien recibida por el público con una puntuación de audiencia del 91% en Rotten Tomatoes, pese a una tibia recepción crítica. La secuela** contará una vez más con Ryan Gosling en el papel protagónista, con Joe y Anthony Russo regresando como directores**, con el coguionista Stephen McFeely volviendo a escribir el guión.

Los hermanos hicieron una declaración junto con el anuncio de la secuela, diciendo:

The Gray Man Universe is expanding! A sequel to The Gray Man is now in development with star Ryan Gosling, directors Joe & Anthony Russo & co-writer Stephen McFeely set to return!



A spin-off is also in the works from acclaimed screenwriters Paul Wernick & Rhett Reese (Deadpool) pic.twitter.com/avtawpRB7F