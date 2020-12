'Alice in Borderland' tendrá temporada 2: Netflix renueva la adictiva serie de supervivencia basada en el manga

Netflix ha entrado fuerte en el mercado de las series asiáticas y no hay más que ver el top de la plataforma en España que tiene dos series en lo que escribo esta: una es la coreana 'Sweet Home' y la otra es la japonesa 'Alice in Borderland', cuya segunda temporada ha sido confirmada por Netflix.

Así, el mortal juego de supervivencia continuará en unos nuevos episodios que veremos próximamente. En los breves segundos del vídeo de anuncio no se aclara fecha ni más detalles del futuro de la serie protagonizada por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya.

Shinsuke Sato ('Bleach'), Yoshike Watabe y Yasuko Kuramitsu son los responsables de la adaptación del manga homónimo de Haro Aso que gira en torno a un joven que, huyendo de la policía, se encuentra en una versión desértica de Tokio. Ahí se encontrará en medio de una gymkana mortal llena de juegos para sobrevivir.

Estrenada el pasado 11 de diciembre, la serie ha tenido como podéis ver bastante buen recibimiento. Yo no he podido verla todavía, pero según destaca Jorge es «adictiva, con buenos valores de producción que no hacen añorar una versión de Anime».

El reparto se completa Nijirô Murakami, Yûki Morinaga, Keita Machida, Ayaka Miyoshi, Dôri Sakurada, Aya Asahina, Shuntarô Yanagi, Yûtarô Watanabe, Ayame Misaki, Mizuki Yoshida, Tsuyoshi Abe, Nobuaki Kaneko, Shô Aoyagi y Riisa Naka.