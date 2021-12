"¡Bien visto!". Adam McKay aclara que la aparición de miembros del equipo en un plano de 'No mires arriba' no es un error

Hombres araña aparte, tres semanas después de su estreno podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que 'No mires arriba' se ha convertido en uno de los últimos y más grandes fenómenos cinematográficos de 2021. Lo nuevo de Adam McKay no sólo está conquistando los datos de audiencia de Netflix, sino que está generando una cantidad enorme de conversación en redes sociales, donde se está sacando punta hasta al último detalle de la producción.

Uno de los últimos temas que ha corrido como la pólvora ha sido lo que muchos espectadores han catalogado como un error flagrante. En una de las escenas de la película puede verse brevemente, en segundo término de un plano, lo que parece ser parte del equipo de rodaje en plena faena; una aparición lo suficientemente obvia como para que se hubiese pasado por alto a la hora de cribar el material —o, incluso, en el set—.

En efecto, parece ser que mi intuición sigue funcionando mínimamente, porque el propio McKay ha confirmado a través de un tuit que ese instante se mantuvo en el montaje final del filme para "conmemorar la extraña experiencia de rodaje", marcada por la pandemia, las mascarillas y los protocolos de seguridad a los que se ciñeron los equipos técnico y artístico.

Good eye! We left that blip of the crew in on purpose to commemorate the strange filming experience. #DontLookUp https://t.co/7W4EpkHm3V