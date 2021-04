'Los Bridgerton', renovada: Netflix encarga las temporadas 3 y 4 de su exitosa serie de época

Fans de la familia de más salseo de Netflix, estáis de enhorabuena. La plataforma acaba de confirmar que ha renovado 'Los Bridgerton' por dos temporadas más. O, lo que es lo mismo: tendremos temporadas 3 y 4 del drama romántico de moda.

Una renovación sorprendentemente temprana que llega mientras la viene semanas después de que arrancase el rodaje de la temporada 2, que comenzó el pasado marzo según nos lo hizo saber Luke Newton. Nuevos episodios que, como sabemos, no contarán con la presencia de René Jean-Page.

Como podéis imaginar, no hay más información sobre estas dos temporadas adicionales que recibe la serie. Sabemos que la intención es ir adaptando la octología de novelas de Julia Quinn, por lo que es de esperar que continúen con las novelas tres y cuatro de la saga (An Offer From A Gentleman and Romancing Mister Bridgerton).

La propia Shonda Rhimes ha querido agradecer la confianza que ha depositado Netflix en su primera aventura conjunta:

«Desde el mismo momento en el que leí la deliciosa serie de 'Los Bridgerton' de Julia Quinn, sabía que esas eran historias que cautivarían a la audiencia. Pero la evolución de esta adaptación no sería ningún éxito sin la sustanciosas contribuciones de todo el equipo de Shondaland.

Esta renovación por dos temporadas es un gran voto de confianza en nuestro trabajo y me siento increíblemente agradecida por tener compañeros tan colaborativos y creativos como Netflix. Betsy y yo estamos emocionadas por tener la oportunidad de continuar trayendo el mundo de Bridgerton a una audiencia global.»