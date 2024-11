Esta serie de ciencia ficción puntúa un 100% pero casi nadie la conoce. Es uno de los mejores originales de Netflix de todos los tiempos

Saturados de producciones "occidentales" cuando vamos a ver series y películas de ciencia ficción, de vez en cuando es bueno ampliar el foco ya que nunca se sabe dónde podemos encontrar auténticas joyas del género. Y lo bueno de Netflix y de otras plataformas de streaming es que tenemos a golpe de clic/botón de mando producciones de todo el mundo... algunas de ellas con puntuación perfecta.

Y es que en una plataforma en la que tenemos grandes series como 'Arcane' o 'El problema de los 3 cuerpos' puede que se nos haya pasado muy desapercibida esta producción rusa que goza de un 100% en agregadores como RottenTomatoes. Se estrenó a finales de 2018 y nos lleva a un futuro bastante cercano donde los androides sirven a los humanos.

Estamos hablando de 'Better Than Us' (Лучше, чем люди), serie de dieciséis episodios protagonizada por Paulina Andreeva, Kirill Käro y Aleksandr Ustyugov y que Netflix estrenó como Original en 2019. Eso sí, si bien se vende como "Original" en realidad es un "Adquirido", ya que originalmente la serie fue producida para la televisión estatal rusa, la C1R.

Ella, robot

La propuesta mezcla la ciencia ficción con la acción en lo que cuenta la historia de Arisa, una robot avanzada importada por CRONOS Corporation. La historia arranca en 2029, cuando esta se ve forzada a huir después de matar a un hombre que pretendía usarla como robot sexual, demostrando que no cumple con las leyes de Asimov.

Arisa encontrará refugio en una familia al borde del colapso, decidida a proteger a su recién encontrada familia y a la pequeña Sonia. Mientras, ahondaremos en los orígenes de este robot, en los secretos del jefe de CRONOS, la compañía robótica y en las acciones de un grupo terrorista anti-droides y la investigación por parte de los detectives de homicidios de la policía de Moscú.

Una intriga que ha conquistado a sus espectadores, elogiando cómo engancha la trama y lo describen de fascinante. De hecho, en Rusia y en China llamó lo suficiente la atención como para que se aprobara una segunda temporada que transcurriría en el gigante asiático. Sin embargo, si bien el plan original era rodar en 2021, no se ha sabido nada más desde entonces.

