Esta serie mítica se acaba de colar en lo más alto de Netflix. Un adictivo plan de fuga de la cárcel que fue todo un fenómeno

Ojo porque tenemos entre manos un posible nuevo caso 'Suits'. Si en verano de 2023 presenciábamos cómo la serie de abogados volvía a primera plana de la actualidad (tanto como para aprobar un spin-off) tras su paso por Netflix, ahora se cuela en el top 10 una serie mítica de aquella década de los dos mil. Si bien fue de más a menos, en su momento todos estuvimos enganchados al plan de fuga de Michael Scofield.

Estoy hablando, lo habréis adivinado, de 'Prison Break', cuyas cinco temporadas han llegado a la plataforma por la puerta grande. Tanto es así que, según los últimos datos oficiales de Netflix, su primera temporada ha aterrizado en el top 10 en 69 países. Concretamente, en quinta posición según visualizaciones. Si contamos las horas vistas, tiene 54,9 millones, solo por detrás, en este parámetro, de 'La pareja perfecta'.

Estrenada en agosto de 2005, la serie sigue la historia de Michael Scofield (Wenworth Miller), un brillante ingeniero que está convencido de la inocencia de su hermano Lincoln (Dominic Purcell), sentenciado a pena de muerte por el asesinato del hermano de la vicepresidenta de EE.UU. Decidido a demostrarlo, decide ingresar él mismo en prisión con un intrincado plan de fuga.

Así comenzará una cuenta contrarreloj en lo que se acerca la fecha de la ejecución. Con un elaborado tatuaje con pistas para la fuga, Scofield empezará a embaucar tanto a trabajadores (Sara Tancredi) como al alcaide mientras se aliará con otros presos, algunos más peligrosos y otros simplemente poco fiables, para ejecutar el plan mientras, además, vamos descubriendo la gran conspiración política en las sombras que metió a Lincoln en la cárcel.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Tocata y fuga

Esta es digamos la premisa de la serie y el hilo argumental de la primera temporada. Creada por Paul Scheuring, 'Prison Break' llegó en el momento oportuno cuando las cadenas de televisión intentaban replicar el éxito de 'Perdidos' con series más seriadas, sus misterios y, por supuesto, que enganche cosa mala al público... y a la crítica, que la valoró bastante positivamente.

Luego, lo que suele pasar en estos casos, vino una bajada de calidad en lo que la serie moría un poco de su éxito. Tras las dos primeras temporadas (que formaban una bilogía plan de fuga/vida de fugitivo), la tercera ya no encontró demasiado el rumbo con esquemas más o menos repetidos y ya en la cuarta su público no aguantó, perdiendo la mitad de la ya deteriorada audiencia durante su emisión.

Sin embargo, el recuerdo de la serie perduró y tanto actores como guionistas y ejecutivos buscaron un modo de que 'Prison Break' regresara y lo hizo. En 2017 pudimos ver la temporada 5, de tan solo nueve capítulos y denostada por la crítica. Y aún hoy hay ruido en torno a un próximo regreso.

Vuelva o no, la verdad es que 'Prison Break' fue una de las mejores series de su temporada de estreno. Un drama carcelario que tenía todos los elementos para enganchar a todo el mundo y que, si no lo habéis visto, puede ser una magnífica oportunidad para echarle un ojo. Por cierto, si no tenéis Netflix, también está en Disney+.

