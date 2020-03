Los estrenos de Netflix en abril de 2020: vuelven 'La casa de papel' y 'After Life', llega 'Ghost in the Shell: SAC_2045' y más novedades

La rueda no para y en Netflix nunca dejan de trabajar en sus próximos lanzamientos, ni siquiera en plena crisis por el coronavirus. Ahora es el turno de repasar todos los estrenos que llegan a Netflix España en abril de 2020, desde esperados regresos como 'La casa de papel' y 'After Life' hasta lanzamientos muy cotizados como 'Ghost in the Shell: SAC:2015'.

A continuación encontraréis todos los estrenos confirmados a día de hoy e iremos actualizando el artículo a medida que vayan sabiéndose otras novedades de Netflix en abril de 2020.

Todas las series que llegan a Netflix

'Ghost in the Shell: SAC_2045'

La mítica franquicia creada por Masamune Shirow regresa con una serie en 3D que nos lleva al año 2045 con el capitalismo global colapsado ya hace tiempo. La aparición de un post-humano pondrá patas arriba las operaciones clandestinas de la Sección 9.

Estreno en abril.

'Bews Brothers'

Comedia que cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes pero con una pasión compartida: su amor por la cerveza. Eso sí, su aproximación sobre cuál es la mejor de hacerla es tan diferente como sus personalidades. Alan Aisenberg, Mike Castle, Carmen Flood y Marques Ray son sus protagonistas.

Estreno 10 abril

'The Midnight Gospel'

Nueva serie animada de Pendleton Ward, creador de la mítica 'Hora de aventuras'. Aquí nos contará la historia de Clancy, quien se dedica a navegar a través de su simulador de multiversos para hablar con los moribundos que se encuentre en los diferentes mundos que visita.

Estreno 20 abril

'Community' serie completa: 1 abril

'La casa de papel' Parte 4: 3 abril

'Terrace House: Tokyo 2019-2020' Parte 3: 7 abril

'After Life' T2: 24 abril

'Summertime': 29 abril

Todas las películas que llegan a Netflix

'Coffee & Kareem'

Comedia protagonizada por Ed Helms, Taraji P. Henson, Terrence Little Gardenhigh y Betty Gilpin que cuenta cómo un chaval contrata a un criminal para asustar al nuevo novio de su madre, pero el plan no sale como tenía previsto. Dirige Michael Dowse -'Stuber Express'-.

Estreno 3 abril

'Sergio'

Basada en hechos reales, cuenta la historia del diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, uno de los afectados por el terrible bombardeo al Hotel Canal poco después de la invasión de Irak por parte de tropas norteamericanas. Wagner Moura lidera un reparto en el que también veremos a Ana de Armas.

Estreno 17 abril

'La tierra y la sangre'

Uno de los títulos en los que Netflix más incidió cuando renovó su apuesta por la ficción francesa es esta película protagonizada por Sami Bouajila, Eriq Ebouaney y Samy Seghir con Julien Leclercq tras las cámaras. Cuenta la historia de un hombre que vive con su hija llevando un aserradero en las montañas, contratando para ello a antiguos criminales. Su vida se complica cuando recibe una visita inesperada.

Estreno 17 abril

'Extraction'

Adaptación del cómic de Fernando León González para el lucimiento personal de Chris Hemsworth. El Thor de Marvel da vida a un mercenario algo pasado de vueltas que es contratado para salvar al hijo de un empresario en la India. Dirige el debutante Sam Hargrave.

Estreno 24 abril

'Pompoko': 1 abril

'Susurros del corazón': 1 abril

'El castillo ambulante': 1 abril

'El secreto de la sirenita': 1 abril

'La colina de las amapolas': 1 abril

'El viento se levanta': 1 abirl

'El recuerdo de Marnie': 1 abril

'Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll': 2 abril

'Tigertail': 10 abril

'The Victim's Game': 30 abril

Todos los documentales que llegan a Netflix

'How To Fix a Drug Scandal'

Nuevo True Crime de Netflix dividido en cuatro episodios que cuenta la historia de una química que se volvió adicta a los narcóticos que tenía que poner a prueba y que falsificó miles de resultados para cubrir su rastro, lo cual derivó en multitud de sentencias erróneas.

Estreno 1 abril