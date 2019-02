Todos los estrenos de Netflix en marzo 2019: la nueva serie de Ricky Gervais, el regreso de 'Santa Clarita Diet' y más

Que el ritmo no pare. Netflix España acaba de anunciar todas las novedades que se sumarán a su catálogo durante el mes de marzo. Entre ellas sobresalen 'After Life', la nueva serie de Ricky Gervais, el regreso de 'Santa Clarita Diet' y 'Triple frontera', la película original más prometedora de la compañía durante estas próximas semanas.

A continuación encontraréis todas las series, películas, documentales y programación para toda la familia que llega a Netflix en marzo de 2019:

Series originales de estreno

'After Life'

La nueva serie de Ricky Gervais, eso ya debería ser suficiente para estar deseando verla. Aquí cuenta la historia de Tony, interpretado por él mismo, un hombre cuya vida perfecta se derrumba cuando muere su esposa. Primero piensa en suicidarse, pero finalmente decide vivir lo suficiente para castigar al mundo por lo sucedido y decir y hacer lo que le venga en gana. La cosa se complica cuando todos sus conocidos intenta que vuelva a ser una buena persona.

Estreno 8 de marzo

'The Order'

Drama universitario de corte fantástico que cuenta cómo un estudiante de primer año se une a una legendaria fraternidad que le llevará a entrar de lleno en un mundo magia, monstruos e intriga. Creada por Dennis Heaton y Shelley Eriksen, Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, Sam Trammell y Max Martini son sus protagonistas.

Estreno 15 de marzo

'Turn Up Charlie'

Idris Elba ha creado esta serie británica junto a Gary Reich y él mismo se encarga de protagonizarla junto a Piper Perabo, JJ Feild y Frankie Hervey. Cuenta la historia de un Dj que no pasa por su mejor momento que además es un soltero empedernido. Su vida cambia cuando acepta hacer de canguro de la problemática hija de su mejor -y famoso- amigo.

Estreno 15 de marzo

'Love, Death & Robots'

La ambiciosa serie antológica de animación para adultos avalada por David Fincher y Tim Miller. Consta de consta de 18 piezas de entre 5 y 15 minutos de duración y aborda todo tipo de géneros, desde el terror hasta la comedia.

Estreno 15 de marzo

'Delhi Crime'

Serie hindú basada en la investigación real que se llevó a cabo tras una terrible violación en grupo a una joven en diciembre de 2012 y el escándalo nacional provocado por ello. Dividida en siete episodios, su principal responsable es el cineasta Richie Mehta.

Estreno 22 de marzo

'Historia de un crimen'

Serie inspirada en crímenes reales polémicos. La primera entrega se basa en el asesinato del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio en 1994. Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Gustavo Sánchez Parra, Martín Altomaro y Lisa Owen la protagonizan.

Estreno 22 de marzo

'Osmosis'

Serie francesa de ciencia-ficción que nos lleva a París en un futuro cercano en el que una aplicación empareja a gente soltera extrayendo información de su cerebro. Pero descodificar el amor verdadero tiene un precio.

Estreno 29 de marzo

Otras series que llegan a Netflix

'Northern Rescue' : 1 marzo

: 1 marzo 'Made in Abyss' : 1 marzo

: 1 marzo 'Gotham' T4 : 1 marzo

: 1 marzo 'The Disastrous Life of Saiki K.' T3 : 2 marzo

: 2 marzo 'Timeless' T2 : 3 marzo

: 3 marzo 'Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix' : 8 marzo

: 8 marzo 'Luther' T5 : 15 marzo

: 15 marzo 'Queer Eye' T3 : 15 marzo

: 15 marzo 'Ataque a los Titanes' T3 : 15 marzo

: 15 marzo 'Si no te hubiese conocido' : 15 marzo

: 15 marzo 'Santa Clarita Diet' : T3: 29 marzo

: T3: 29 marzo 'Traidores' : 29 de marzo

: 29 de marzo 'Line of Duty' T4 : 31 marzo

: 31 marzo 'On My Block' T2: Sin fecha exacta

Películas originales de estreno

'El niño que domó el viento'

Basada en hechos reales. Cuenta cómo un chaval de 13 años se siente inspirado por un libro de ciencias y decide construir una turbina de viento que será esencial para salvar de la muerte por hambre al resto de habitantes de su pueblo.

Estreno 1 de marzo

'Walk Ride Rodeo'

Biopic de Amberley Snyder que cuenta cómo un experto en rodeos sobrevive a duras penas a un accidente de coche que le deja paralizado de cintura para abajo. Los doctores dijeron que nunca volvería a ndar, pero él se pone como objetivo volver a estar en un caballo 18 meses después de su accidente. Dirige Conor Allyn y está protagonizada por Missi Pyle, Spencer Locke, Bailey Chase y Sherri Shepherd

Estreno 8 de marzo

'Juanita'

Adaptación del libro 'Dancing on the Edge of the Roof' de Sheila Williams sobre una mujer que viaja en bus a Montana, donde buscará reinventar su vida. Alfre Woodward es la protagonista y Clark Johnson se ocupa de dirigirla.

Estreno 8 de marzo

'Triple frontera'

El esperado nuevo trabajo de J. C. Chandor cuenta con un impresionante reparto en el que figuran intérpretes como Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund o Pedro Pascal. Cuenta la historia de cinco amigo y veteranos de guerra que se reúnen para robar a un señor de la droga, lo cual provocará una cascada de inesperadas consecuencias.

Estreno 15 de marzo

'The Dirt'

Película biográfica sobre la banda de música Mötley Crüe y cómo llegaron a convertirse en uno de los grupos de rock más populares de todos los tiempos. Tras las cámaras tenemos a Jeff Tremaine y delante de ellas a Douglas Booth, Iwan Rheon, Machine Gun Kelly, Daniel Webber o Tony Cavalero.

Estreno 22 de marzo

'Emboscada final'

Dos policías retirados deciden ponerse como objetivo atrapar a los esquivos Bonnie y Clyde. El prometedor nuevo trabajo de John Lee Hancock cuenta con Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates, Kim Dickens, Jane McNeill, Mike Young, Johnny McPhail, Dean Denton, Karson Kern, Arvin Combs, Thomas Mann y W. Earl Brown.

Estreno 29 de marzo

Otras películas que llegan a Netflix

'After Earth' : 1 marzo

: 1 marzo 'Burlesque' : 1 marzo

: 1 marzo 'Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel' : 1 marzo

: 1 marzo 'Donnie Brasco' : 1 marzo

: 1 marzo 'Como reza ama': 1 marzo

'Elysium' : 1 marzo

: 1 marzo 'Fast & Furious 6' : 1 marzo

: 1 marzo 'Cómo perder a un chico en 10 días' : 1 marzo

: 1 marzo 'Johnny English' : 1 marzo

: 1 marzo 'Parque jurásico' : 1 marzo

: 1 marzo 'Parque jurásico 3' : 1 marzo

: 1 marzo 'Sígueme el rollo' : 1 marzo

: 1 marzo 'Kick-Ass' : 1 marzo

: 1 marzo 'Muévete, esto es Nueva York' : 1 marzo

: 1 marzo 'El mexicano' : 1 marzo

: 1 marzo 'Resident Evil 2' : 1 marzo

: 1 marzo 'SWAT' : 1 marzo

: 1 marzo 'Salt' : 1 marzo

: 1 marzo 'Siete almas': 1 marzo

'Sinister' : 1 marzo

: 1 marzo 'Algo para recordar' : 1 marzo

: 1 marzo 'Quédate a mi lado' : 1 marzo

: 1 marzo 'El caso Bourne' : 1 marzo

: 1 marzo 'El mito Bourne' : 1 marzo

: 1 marzo 'El ultimátum de Bourne' : 1 marzo

: 1 marzo 'El exorcismo de Emily Rose' : 1 marzo

: 1 marzo 'A todo gas: Tokyo race' : 1 marzo

: 1 marzo 'El mundo perdido' : 1 marzo

: 1 marzo 'La momia' : 1 marzo

: 1 marzo 'The Mummy Returns' : 1 marzo

: 1 marzo 'La momia: La tumba del emperador dragón' : 1 marzo

: 1 marzo 'Pesadilla antes de Navidad' : 1 marzo

: 1 marzo 'The Purge: La noche de las bestias' : 1 marzo

: 1 marzo 'El rey escorpión': 1 marzo

'Your Name' : 1 marzo

: 1 marzo '50 primeras citas' : 1 marzo

: 1 marzo 'Transformers: El último caballero' . 1 marzo

. 1 marzo 'Tu hijo' : 2 marzo

: 2 marzo 'El protector' : 2 marzo

: 2 marzo 'Los Minions' : 3 marzo

: 3 marzo 'Acero puro' : 3 marzo

: 3 marzo 'American Pie 2' : 3 marzo

: 3 marzo 'La lista de Schindler' : 3 marzo

: 3 marzo 'Wanted' : 3 marzo

: 3 marzo 'Megapetarda' : 3 marzo

: 3 marzo 'Kong: La isla calavera' : 9 marzo

: 9 marzo 'Assassin's Creed' : 14 marzo

: 14 marzo 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' : 15 marzo

: 15 marzo 'Charlie y la fábrica de chocolate' : 15 marzo

: 15 marzo 'Dry MArtina' : 15 marzo

: 15 marzo 'Dando la nota' : 18 marzo

: 18 marzo 'El amor es lo que tiene' : 20 marzo

: 20 marzo 'Durante la tormenta' : 22 marzo

: 22 marzo 'Jem y los hologramas': 25 marzo

'Regreso al futuro 1 & 2' : 26 marzo

: 26 marzo 'Siempre a mi lado' : 26 marzo

: 26 marzo 'Malditos bastardos' : 26 marzo

: 26 marzo 'Las vacaciones de Mr. Bean' : 26 marzo

: 26 marzo 'Ted 2' : 27 marzo

: 27 marzo 'Bayoneta' : 29 marzo

: 29 marzo 'Noche de venganza' : 31 marzo

: 31 marzo 'Spider-Man 2' : 31 marzo

: 31 marzo 'Spider-Man 3' : 31 marzo

: 31 marzo 'The Roomate': 31 marzo

Documentales de estreno

'Perdedores'

Serie documental sobre un grupo de deportistas que lograron convertir la victoria en derrota, y es que vivimos en una sociedad acostumbrada a celebrar los éxitos, pero más importante es conseguir gestionar los fracasos.

Estreno 1 de marzo

'Cricket Fever: Mumbai Indians'

A lo largo de 8 episodios nos cuenta la historia de los Mumbai Indians, el equipo de cricket que logró ser campeón en India en 2018.

Estreno 8 de marzo

'The Legend of Cocaine Island'

Documental de Theo Love centrado en la figura de Rodney Hyden, un estadounidense que se puso como meta encontrar un supuesto alijo de cocaína oculto en el Caribe. Para ello contará con la ayuda de un equipo de lo más peculiar.

Estreno 29 de marzo

Otros documentales que llegan a Netflix

'Thw Dawn Wall' : 4 marzo

: 4 marzo 'ReMastered: La masacre de la Miami Showband' 22 marzo

Novedades para toda la familia