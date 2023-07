Es una de las mejores películas recientes de Netflix pero pasó desapercibida: un estilizado y potente western con Jonathan Majors a ritmo de hip hop

Netflix estrena películas a un ritmo bastante intenso, hasta el punto que se podría considerar insostenible. Tal es su avalancha de estrenos que saca más a lo largo del año que la mayoría del año, lo que implica que no todos tienen la misma exposición. Incluso aquellos posicionados para rascar algo en la temporada de premios pueden quedar ensombrecidos, incluso tratándose de títulos muy válidos.

Torres altas caerán

Con tantos estrenos es difícil hablar de película reciente en el caso de 'Más dura será la caída', pero realmente no hace ni dos años de su estreno en Netflix. Así que se puede considerar perfectamente uno de los mejores originales que han estrenado últimamente, gracias a su combinación de personalidad irreverente, buena historia de venganza y repartazo potente.

Jonathan Majors interpreta a un forajido que busca cumplir su objetivo de vendetta contra el hombre que mató a sus padres delante de él cuando era niño, un líder de banda interpretado por Idris Elba. En su llegada a un pueblo prepara el plan que va a atraer al criminal, acompañándose de antiguas amantes (Zazie Beetz) y una regente de salones (Regina King).

Dirige Jeymes Samuel, también conocido bajo el pseudónimo artístico de The Bullits que ha trabajado con músicos como Jay-Z, que hace de productor en este western afroamericano y revisionista. Influencias muy clásicas del género del Oeste son pasados por una centrifugadora muy estilizada y muy moderna, no muy alejado del irreverente toque que Quentin Tarantino impuso cuando realizó 'Django Desencadenado'.

La comparación es fácil, dado el carácter salvaje de su sangrienta violencia y por el prominente carácter visual, pero no por ello deja de ser pertinente aunque Tarantino pueda ganar en lo cualitativo. Hay un ritmo corriendo por las venas de 'Más dura será la caída' muy propia del ímpetu del hip hop, con actitud muy marcada además de un habilidoso uso de la referencia.

Su notabilísimo reparto es lo que termina de propulsar una historia con mucho estilo y no poca sustancia. Samuel logra hacer todo rabiosamente entretenido y que no quede diluido por demasiadas decisiones de algoritmo que suelen proliferar en los originales de Netflix. No tuvo suerte en audiencia ni en premios, pero es una de las películas más sólidas que ha sacado la plataforma en los últimos años.

