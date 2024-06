'Minecraft' lanza el primer y poderoso tráiler de su serie animada en Netflix para celebrar su 15 cumpleaños a pico y pala

Aunque no seas muy de videojuegos, seguro que has oído hablar de 'Minecraft'. No en vano es el juego más vendido de la historia con más de 300 millones de copias alrededor del mundo (por hacernos una idea: un poquito menos que la población al completo de Estados Unidos), sino que, además, ha dado pie a un emporio de spin-offs, novelas, retransmisiones de Twitch, merchandising y, ahora, serie de animación para Netflix. Casi nada.

Hay que ser minero, romper el pico en el hierro

'Minecraft: la serie animada' presentará una historia original con personajes nuevos con la idea de mostrar el mundo del videojuego de otra manera. Tras ella estará WildBrain, que quizá os suenen por ser los encargados de 'Carmen Sandiego', 'Snoopy en el espacio' o 'Sonic Prime'. De momento, todo lo que han mostrado es un simple teaser en el que vemos a un Creeper explotando antes de mostrarnos la "N" de Netflix entre llamas. De momento es lo que hay.

No es la primera vez que el videojuego entra en la plataforma. Allá por 2017 se estrenó en Netflix 'Minecraft: story mode', un título narrativo de la fallecida desarrolladora Telltale que suponía un paso de gigante (infructuoso, eso sí) en el intento de la empresa por ser también distribuidora de videojuegos. De momento poco más sabemos de la serie animada, pero está claro que van a celebrar el 15 aniversario de 'Minecraft' por todo lo alto.

Y es que, además de la serie, en Hollywood ya están preparando una película de imagen real protagonizada por Jack Black y Jason Momoa que, esta vez sí, traerá a todos los clásicos básicos de su mundo. De momento vamos a ir preparando el pico, porque aquí hay diamantes en bruto que sacar a la luz.

