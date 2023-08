Netflix renueva una de sus mejores adaptaciones (y no, no es 'One Piece'): 'El abogado del Lincoln' tendrá temporada 3

Grandes noticias para los que gozan de una buena serie de abogados. Netflix ha renovado por una temporada 3 una de las mejores adaptaciones que tiene en su catálogo (y no, no es la recien estrenada 'One Piece'): 'El abogado del Lincoln' (The Lincoln Lawyer) regresará con un nuevo caso.

Protagonizada por Manuel García-Rulfo y basada en las novelas de Michael Connelly, la serie sigue al abogado Mickey Haller, quien decide volver a la abogacía aceptando casos por toda la ciudad de Los Angeles con los que trabaja en su "oficina" dentro de su coche.

One Case

Esta temporada 3 constará nuevamente de diez episodios y estará basado en el quinto libro de la saga, 'Los dioses de la culpa' (The Gods of Guilt) y retomará la acción justo donde dejamos la temporada 2 con (spoilers) la revelación de la muerte de Glory (Fiona Rene). Un caso que, como veremos, toca muy de cerca a nuestro protagonista.

Creada por David E. Kelley y desarrollada por Ted Humphrey, 'El abogado del Lincoln' cuenta en su reparto con Garcia-Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson. La temporada 2, cuya segunda parte se estrenó el pasado 3 de agosto, contó con Lana Parrilla, Yaya DaCosta y Angélica María, entre otros.

