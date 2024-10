Netflix vuelve a subir sus precios en España desde hoy mismo pese a haber batido récord de beneficios

Ya nadie duda de que Netflix ha ganado la guerra del streaming, lo cual incluso ha llevado a que la plataforma consiga récord de beneficios durante el tercer trimestre de 2024. En concreto, la cifra ha crecido un 41% respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 2.364 millones de dólares. Eso no ha impedido que la plataforma haya decidido volver a subir los precios en España.

El cambio en las tarifas se llevará a cabo este mismo viernes 18 de octubre, pero todavía no ha concretado los detalles. Hasta entonces, el plan premium se sitúa en 17,99 euros, el plan estándar en 12,99 euros y el plan estándar con anuncios en 5,49 euros.

Hay que aumentar aún más los ingresos

La medida también afecta a Italia y todo hace pensar en unos precios en la línea de Bélgica, que ya subieron este mismo año. Allí el plan premium cuesta ya 19,99 euros, mientras que el plan estándar se queda en 14,49. En dicho país todavía sigue en pie el plan básico que desapareció en España el año pasado.

Lo que no ha anunciado todavía Netflix es una nueva subida de precios en Estados Unidos, algo que se venía rumoreando últimamente y que la compañía no descarta hacer en un futuro cercano. Por desgracia, en España no nos hemos librado, y desde la empresa aclaran que "estamos trabajando para mejorar nuestra monetización mediante el perfeccionamiento de nuestros planes y precios. La clave está en garantizar una gama de precios y planes que satisfagan las distintas necesidades".

El objetivo con ese cambio en España y Italia -y otros que la plataforma ha implantado en otros países, como la eliminación del plan básico en Estados Unidos y Francia- es conseguir que los ingresos aumenten un 15% adicional durante el último trimestre del año. Y es que de algún sitio tendrán que sacar el dinero para seguir haciendo desembolsos como los 320 millones que ha costado su nuevo blockbuster de ciencia ficción...

