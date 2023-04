Es la película de ciencia ficción que iba a salvar el cine pero acabó siendo una decepción a todos los niveles: llega a Netflix la obra más cerebral de Christopher Nolan

Todas las películas de Warner parecían destinadas a poder verse solamente en HBO Max, pero lo cierto es que desde hace un tiempo hay cierto goteo de títulos que van apareciendo en otras plataformas. Hoy hay un caso especialmente llamativo, pues 'Tenet', la última película estrenada hasta ahora por Christopher Nolan -pues 'Oppenheimer' no llegará a los cines hasta este próximo verano- acaba de llegar al catálogo de Netflix en España.

Seguro que todos recordáis cómo se hablaba de 'Tenet' en su momento como poco menos que la película que iba a salvar el cine tras el colapso provocado por la pandemia de coronavirus. La tensión que generó el hecho de no aplazar su lanzamiento acabó siendo uno de los factores para que Nolan rompiese su relación profesional con Warner y diese el salto a Universal. El hecho de que recaudase mucho menos de lo esperado -costó 205 millones de dólares, sin incluir ahí el elevado gasto en marketing, y solamente ingresó 365- tampoco ayudó a limar asperezas.

El escaso toque humano

Una cosa que no sorprendió a nadie de 'Tenet' es que fuese mucho más densa de lo habitual en una superproducción, ya que lo contrario sería toda una sorpresa viniendo de Nolan. El problema es que aquí su lado más cerebral le llevó a desterrar por completo el componente emocional, clave para conseguir una mayor implicación del espectador en lo que sucede en pantalla. Habrá para quien eso no sea un problema, ya que el espectáculo visual que propone es impresionante y su premisa también es de lo más llamativa, pero para mí hace falta más que eso.

Aquí simplemente fallan los personajes, especialmente el de John David Washington, ya que no puedes poner a una cáscara vacía al frente de un relato así y esperar que sea suficiente para que nos motive la misión a la que ha de hacer frente. Y tengo claro que eso se debe a que a Nolan no le importa aquí demasiado el toque humano, porque prefiere apostar por la grandilocuencia y la presunta genialidad de las ideas que maneja. No niego que eso sirva como base para instantes fascinantes en lo visual, pero el conjunto nunca termina de funcionar y llega un punto en el que lo más probable es que simplemente hayas desconectado y que hasta su despliegue visual te canse.

No me cabe duda de que hay espectadores que acabarán sobrepasados por 'Tenet' en otro sentido, ya que es un título abrumador de forma indiscutible pero también único en su especie. El problema es que diferente no equivale a bueno.

