'Tenet': Warner no se arrepiente de haber estrenado la película de Christopher Nolan pese a su decepcionante taquilla en EE.UU.

'Tenet' aspiraba a ser la película quizá no que salvara el cine pero sí que empezase a animar al público a volver a las salas y al resto de estudios a dejar de retrasar las fechas de estreno de sus grandes producciones tras el parón provocado por el coronavirus. Esa historia no tuvo final feliz, pero parece que en Warner no se arrepienten de haberla estrenado

A día de hoy, la última película de Christopher Nolan está a punto de alcanzar los 350 millones de dólares de recaudación, una cantidad muy elevada pero que sabe a poco si tenemos en cuenta que su presupuesto fue de 200 millones de dólares. Y a eso habría que añadir los gastos en marketing. Parece un mal negocio para Warner -a fin de cuentas se estima que hay que recaudar el doble del coste para empezar a hablar de beneficios-, pero Ann Sarnoff, CEO de la compañía, ha comentado que están contentos con el resultado:

Estamos muy satisfechos con los resultados de 'Tenet'. Un par de cosas: sabíamos que funcionaría bien en los mercados internacionales. Christopher Nolan tiene una enorme cantidad de fans, por supuesto, en Estados Unidos, pero sus anteriores películas funcionaron mejor habitualmente en los mercados internacionales. Si recuerdas, en junio, julio y agosto, los mercados internacionales estaban más abiertos. Teníamos esta película increíble, que no sé si has visto, que realmente merecía ser vista en la pantalla grande.

Cuesta creerse las palabras de Sarnoff sobre el resultado global de 'Tenet', sobre todo cuando John Stanley, CEO de AT&T (propietaria de Warner), señaló días antes que "No puedo decir que hayamos salido de la experiencia con 'Tenet' diciendo que fue un home run".

Lo que sí parece claro es que, por así llamarlo, el problema estuvo en que en Estados Unidos simplemente se negaron a ir al cine. Ahora el panorama vuelve a complicarse con la segunda ola de la pandemia, pero mientras no haya una vacuna para el coronavirus, parece claro que es imposible que los estrenos de cine vuelvan a algo parecido a la normalidad mientras en Hollywood sigan viendo las salas como un lugar inseguro. En España al menos ha quedado claro que eso no es así.

Y es que de esos 347 millones ingresados hasta ahora por 'Tenet' apenas 53 pertenecen a la taquilla norteamericana. Es cierto que las cintas de Nolan tienden a recaudar más en el mercado internacional, pero es una completa anomalía que apenas un 15% de sus ingresos provengan de allí, algo que parece probable que se deba a la campaña que parece existir en Estados Unidos para decir que ir al cine no es seguro.

En Estados Unidos nadie parece apoyar la vuelta al cine

La incertidumbre marcó el camino durante las primeras semanas de pandemia mundial, pero entonces los cines de muchos países estaban cerrados. En Estados Unidos fue Spike Lee uno de los primeros en dejar claro que pensaba volver a ir a una sala hasta que existiera una vacuna, pero cuando algunos cines empezaron reabrir, fueron los críticos de cine los que empezaron a mostrar sus dudas sobre la conveniencia de ello.

Sin embargo, muchos cines permanecían cerrados ante la falta de un gran estreno que invitase al optimismo. Esa película en todo momento fue 'Tenet', que debía haberse estrenado el 17 de julio. De ahí pasó al 31 de ese mismo mes, poco después al 12 de agosto y finalmente llegó a los cines internacionales el 26 de agosto. Nolan iba a salvar el cine, pero finalmente no lo hizo.

Ahí se le pueden poner todas las pegas que uno quiera a 'Tenet', pero lo importante fue la gran cantidad de artículos que se publicaron a finales de agosto insistiendo en la idea de que volver al cine era mala idea. De nada sirvió que en la semana anterior a su estreno en Estados Unidos superase las previsiones más optimistas en el mercado internacional porque ningún medio se mojó defendiendo la idea de volver al cine.

Desde medios que se negaron incluso a hacer crítica de la película como Washington Post o Screen Rant hasta otros artículos en webs como AV Club o Slash Film apoyando tesis de expertos desaconsejando la vuelta a las salas. Y la equidistancia de medios como New York Times tampoco ayudaba.

Eso derivó en una nueva escalada de retrasos, dejando en agua de borrajas las peticiones de los dueños de las salas de cine de Estados Unidos, donde quedó claro que el caso de Lee tampoco era algo tan excepcional. Por ejemplo, Nia DaCosta, directora del reboot de 'Candyman', dejó claro que la película se había retrasado porque querían que se viera en cines y no estaba la cosa clara con el coronavirus, mientras que Justin Benson y Aaron Moorhead animaron a la gente a NO ir al cine a ver 'Synchronic' su último trabajo. Como mucho que la viesen en un autocine.

Con un panorama así, 'Tenet' lo tenía sencillamente imposible para triunfar en la taquilla norteamericana. Lo curioso es que en el resto del mundo no es que haya arrasado, pero los 293 millones que acumula no se quedan muy lejos de los 337 logrados por 'Dunkerque' en el mercado internacional -la cosa se complica más si tomamos como referencia los 544 millones fuera de Estados Unidos que hizo 'Origen'-. La cuestión es que esa película hizo 188 millones en Norteamérica frente a los 53 de 'Tenet' -por seguir la comparación, 'Origen' en ese mercado cosechó 292 millones-. Así imposible.