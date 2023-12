'Stranger Things' comienza el rodaje de su última temporada en enero y los creadores prometen que será "como la primera pero con esteroides"

A este paso los estudiantes de Hawkins iban a empezar a parecer jubilados de Hawkins. Y es que entre los distintos retrasos y las huelgas, la temporada final de 'Stranger Things' se va a empezar a rodar un año y medio después del estreno de la anterior. Al menos, eso sí, sabemos que hay una fecha, en enero de 2024. Concretamente, según Deadline, el día 8, recién pasadas las festividades. Ahora solo falta que merezca la pena.

Cosas bastante extrañas

De momento, el reparto está en las clásicas lecturas de guion en torno a una mesa y tanto los actores como los creadores, los hermanos Duffer, están hablando ya sobre el final, que aparentemente va a ser un regalo para los fans. David Harbour, por ejemplo, ha pedido a los seguidores de la serie que, si no les gusta el final, se lo digan directamente.

Tenemos la responsabilidad de sacar la pelota fuera del estadio en la última temporada. Así que si no lo hacemos, dadme toda vuestra rabia. Escribid peticiones. Adelante, hacedlo. Porque voy a ir la semana que viene para empezar y voy a poner todo mi corazón en esta cosa. He leído algunos de los guiones y en mi cabeza son increíblemente bonitos. Es la hora. Vamos a daros el final que necesitáis, que queréis, que quiero.

Por su parte, los Duffer han hablado con The Guardian sobre la temporada afirmando que "es como la primera pero con esteroides". No es mala definición. "Es la más grande en términos de escala, pero ha sido muy divertida, porque todo el mundo ha vuelto a Hawkins: los niños y Once interactúan como lo hacían en la temporada uno. Y sí, puede haber spin-offs, pero la historia de Once y Dustin y Lucas y Hopper, sus historias, acaban aquí. Eso es". Quizá a finales de 2025 podamos disfrutarla. Habrá que esperar sentados mientras nos sale sangre de la nariz de pura tensión.

