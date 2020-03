Tráiler de 'Altered Carbon: Reenfundados': Ninjas, yakuzas y Comandos se verán las caras en el anime de la serie de Netflix

El 19 de marzo Netflix estrenará la película animada 'Altered Carbon: Reenfundados', spin-off ambientado en el universo de la serie original de ciencia ficción cuya segunda temporada se estrenó hace un par de semanas. Y, como es habitual, poco antes de este estreno la plataforma ha lanzado su tráiler.

Ambientado en el planeta Latimer, nos encontramos con una misión de los comandos (de nuestro Takeshi Kovacs, de hecho) de proteger a una joven de la Yakuza. Según Netflix, esta nueva película expandirá la mitología de la serie.

Aunque la animación no me ha terminado de llamar la atención, sí que es verdad que estando detrás Dai Sato ('Cowboy Bebop') en el guion, lo mismo está bien darle una oportunidad. Acompañándole en el guion se encuentra Tsukasa Kondo y en la dirección está Jō Nakajima.

Si bien el coguionista me inspira confianza, la casi ausencia de créditos del resto de responsables junto al historial de animes de Netflix me hace dudar sobre esto. Además, teniendo en cuenta que nunca he sido especialmente fan de 'Altered Carbon', dudo de que me ponga a ver la nueva película. ¿Vosotros la vais a ver?