Últimos días para ver en Netflix este intenso thriller de terror que inició una de las franquicias más rentables del cine reciente

No cabe duda de que Blumhouse tiene muy buen ojo para encontrar potenciales bombazos con madera para arrasar en taquilla y servir de primera piedra de franquicias de lo más rentables. Durante sus primeros compases, la compañía ya lo demostró con títulos como 'Paranormal Activity' e 'Insidious', siendo su tercer gran acierto una pequeña película con alma de John Carpenter y gran voluntad discursiva sociopolítica.

Deliciosa distopía

Esta no fue otra que 'The Purge', subtitulada en nuestras tierras como 'La noche de las bestias', el segundo largometraje de un James DeMonaco que dio forma a uno de los escenarios distópicos más interesantes y llenos de posibilidades que nos ha dado el cine de género reciente; ambientando su historia en una Estados Unidos en la que, durante una noche al año, el crimen —incluido el asesinato— es totalmente legal.

Con este punto de partida, el realizador y guionista embotelló su historia en el ostentoso hogar de una familia adinerada que ve su seguridad amenazada durante la jornada de la Purga, ofreciendo un interesante cóctel de terror y thriller en el que la lucha de clases y la exploración casi premonitoria del auge del Alt-Right tiene prácticamente la misma importancia que los jumpscares y las escenas de tensión.

Está claro que 'The Purge: La noche de las bestias' es un título obligado desde su concepción a contener sus aspiraciones en cuanto a escala respecta, y sus tres millones de presupuesto no hacen más que evidenciar su modestia. No obstante, la buena mano de DeMonaco tras las cámaras, su sorprendente reparto encabezado por Ethan Hawke y Lena Headey y la capacidad de evocar un mundo más vasto y libre que el mostrado en esta ocasión, sirvieron a la cinta para recaudar unos sorprendentes 91,3 millones de dólares.

Este éxito se tradujo en una serie de secuelas que inclinaron la balanza hacia el terreno de la acción y el desmadre, pero si quieres descubrir o volver a comprobar qué obró este pequeño milagro del cine de género actual, tienes una oportunidad de oro en Netflix. Eso sí, date prisa, porque abandona el catálogo de la plataforma el próximo 15 de febrero.

