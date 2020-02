'El vecino': Netflix confirma la temporada 2 de la comedia de superhéroes castiza

Para sorpresa de pocos, o por lo menos para el que esto escribe no lo ha sido, Netflix ha confirmado a través de sus redes sociales que está preparando la temporada 2 de 'El vecino', su última serie española... y la primera del género superheroico.

Estrenada a final de 2019, 'El vecino' cuenta la historia de un desastroso joven al que le es conferido superpoderes... algo que no le soluciona la vida, ni mucho menos. Nacho Vigalondo apadrinó el proyecto como director de la adaptación del cómic de Santiago García y Pepo Pérez.

Eso sí, no sé vosotros, pero en mi cabeza estaba tan clarísimo que la serie protagonizada por Quim Gutiérrez y Clara Lago tendría segunda temporada que cuando ha saltado la noticia pensaba que había retrocedido unas semanas en el tiempo. Quién sabe, lo mismo es un efecto secundario de las pastillas que dan poderes a Titán.

La pastilla traía escondido un efecto secundario: Titán volverá a nuestras vidas. #ElVecino temporada 2, próximamente. pic.twitter.com/zEYsCmSWyh — Netflix España (@NetflixES) February 20, 2020

Si no la habéis visto, os la recomiendo encarecidamente. No es que sea la mejor serie de 2019 pero sí que es una comedia, con toques dramáticos, hecha con mucho corazón. Uno de esos sitios bonitos que encuentras en Netflix a través de un buen humor, un buen manejo de los personajes y una trama ligera pero no sosa.

Sobre esta temporada 2 sabemos que se empezará a rodar el próximo mes de mayo. Miguel Esteban y Raúl Navarro fueron los encargados de la adaptación que cuenta con Lago, Gutiérrez, Adrián Pino y Catalina Sopelana en el elenco principal.