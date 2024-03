Últimos días para ver gratis en streaming una desmadrada y alucinante película de acción del director de ‘John Wick’

En momentos donde cada blockbuster parece aprobado y anunciado con la promesa de ser franquiciado al instante, se agradece que hayan directores como David Leitch en el cine de acción. No sólo por su manera de traer a la actualidad un tipo de comedia de acción irreverente y potente, aprovechando su talento para dirigir secuencias de pelea, sino por ofrecernos frescos entretenimientos que se sostengan por sí solos, como ‘Bullet Train’.

Todos a bordo del tren

Aquí el co-director de la primera ‘John Wick (Otro día para matar)’, y director en solitario de la inminente (y prometedora) ‘El especialista’, se junta con un potente reparto que encabeza Brad Pitt. Con una intrincada trama llena de personajes con diferentes intereses (algunos entrecruzados) en medio de un buen escenario, esta divertida propuesta se encuentra disponible para ver gratis en streaming a través de RTVE Play por tiempo limitado. El 24 de marzo es el último día donde seguirá en la plataforma.

En ella, un tren bala que viaja desde Tokio hasta Morioka se encuentra plagado por diferentes asesinos de diferentes procedencias y con diferentes motivaciones para estar ahí. Aunque casi todos persiguen lo mismo, un misterioso maletín por el que tendrán que matar a todo el que se cruce en su camino.

A través de este entramado de perspectivas e intereses dispares, la película va tomando un recorrido atípico para desvelar su trama, yendo atrás y hacia adelante en el tiempo para detallar lo que ha llevado allí a cada uno de los protagonistas. Pero lejos de ser confusa o trabarse en el proceso, ‘Bullet Train’ logra resultar fresca y ágil.

La solidez del reparto, con varios cameos que logran ser divertidos en sus puntuales apariciones, permite que haya pocos altibajos en el trayecto. Luego está la particular eficiencia de Leitch, cada vez más especializado en encontrar ese equilibrio entre la comedia ligeramente negra e incorrecta y el despliegue de acción salvaje rodado con increíble músculo.

Por supuesto, todo lo que muestra podría ser perfectamente franquiciable, con el personaje de Pitt enfrentándose a retos igual de enrevesados y estresantes en diferentes trenes del mundo (de hecho no diría que no a una película con él en un ferrocarril europeo). Pero no lo ha sido, en su lugar se empeña en ser un entretenimiento muy clásico, de ese que triunfa tanto en cine como en videoclub, y no necesita ser nada más.

