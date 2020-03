El coronavirus sigue afectando a la industria del cine: el festival SXSW se cancela y peligra su edición de 2021

El dichoso coronavirus está poniendo patas arriba medio mundo, lo cual incluye inevitablemente al sector televisivo y cinematográfico. Por el momento, ya os hemos contado que el rodaje de 'Misión Imposible 7' en Italia ha quedado suspendido y que el estreno de 'Sin tiempo para morir' se ha aplazado de principios de abril a finales de noviembre de este mismo año, pero el caso que nos ocupa es mucho más alarmante.

El pasado 6 de marzo, una semana antes de su inicio, conocimos la noticia de que la edición 2020 del festival de música, cine y tecnología SXSW, que se celebra anualmente en la ciudad norteamericana de Austin, se ha cancelado debido a la amenaza del COVID-19. Es la primera vez en sus 34 años de historia que no se celebrará.

La suspensión del evento fue anunciada a través de la cuenta de Twitter del SXSW, en la que se compartió el siguiente extracto de un comunicado oficial en el que se asegura que la organización está explorando opciones para buscar nuevas fechas y ofrecer una "experiencia online".

"La ciudad de Austin ha cancelado las fechas de marzo para el SXSW y el SXSW EDU. SXSW seguirá al pie de la letra las indicaciones de la ciudad.

Estamos desolados por compartir estas noticias con vosotros. 'El espectáculo debe continuar' está en nuestro ADN, y esta es la primera vez en 34 años que no se celebrará el evento de marzo. Actualmente estamos ocupándonos de las repercusiones de esta situación sin precedentes. El pasado miércoles, Austin Public Health declaró que 'no hay pruebas de que cerrar SXSW o cualquier otra reunión hará más segura la comunidad'.

Independientemente, esta situación ha evolucionado rápidamente, y honoramos y respetamos la decisión de la ciudad de Austin. Estamos comprometidos a cumplir con nuestra parte para proteger a nuestro personal, empleados, y paisanos austineses."

Esta decisión supone la primera cancelación de un gran evento cinematográfico en Estados Unidos relacionada con el brote de coronavirus, y ha llegado después de una caída gradual de participantes como Amazon, Apple, Twitter o Netflix; muy parecida a la que pudo verse en la Mobile World Congress de Barcelona.

La cancelación del SXSW 2020 podría tener connotaciones funestas para el futuro del festival. El director ejecutivo Roland Swenson ha comentado con el medio The Wall Street Journal que la medida podría traducirse en pérdidas de decenas de millones de dólares a la organización, ya que su seguro no cubre cancelaciones relacionadas con enfermedades. Esto haría extremadamente complicado que el South By Southwest volviese en 2021.

"Estoy más preocupado por mi gente y por lo que esto significa para su futuro, y todavía no sé cuál es. Estamos planeando seguir adelante y hacer otro evento en 2021, pero no estoy completamente seguro de cómo vamos a hacerlo.

Hemos tenido que enseñar nuestra póliza de seguro a todo tipo de gente, y ninguno ha dicho, 'Hey, hay un agujero enorme ahí. No nos anticipamos a una pandemia'. Siempre hemos recibido una actitud tipo, 'Bueno, nunca cancelaremos, así que no va a ser un problema'."

Debemos tener en consideración que, bajo estas circunstancias, un evento de estas dimensiones debe lidiar con gastos relacionados con cancelaciones de viajes y reservas hoteleras de invitados, provisiones y, lo que es más importante, contratos con sponsors, artistas o recintos de exhibición. La pérdida del SXSW 2020 supondrá a los vecinos y comerciantes de Austin unas pérdidas estimadas de 355 millones de dólares, y su impacto podría notarse durante meses e, incluso, años.

Dentro del marco europeo, no podemos olvidar que el prestigioso Festival de Cannes está a la vuelta de la esquina, estando fechado el arranque de su próxima edición el próximo 23 de mayo. Todas las miradas están puestas ahora sobre el certamen galo, cuya cancelación sería especialmente devastadora para la industria internacional debido al altísimo volumen de negocios entre productoras, distribuidoras y creativos que tienen lugar durante su celebración.

Independientemente de lo que ocurra en Cannes, precedentes como la clausura de 70.000 salas de cine en China y los drásticos descensos de la taquilla en países como Corea del Sur e Italia, se calcula que el impacto económico negativo que podría tener el coronavirus sobre la industria cinematográfica podría alcanzar los 5.000 millones de dólares. Una cifra especialmente alta si tenemos en cuenta que, el pasado 2019, el box office mundial sumó un total de 42.500 millones.