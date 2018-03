La XV Muestra Syfy arranca hoy en Madrid y estas son las películas que más esperamos

Hoy arranca la XV edición de la Muestra Syfy de Cine Fantástico de Madrid. Anoche unos pocos privilegiados tuvieron la ocasión de asistir al preestreno de ‘Un pliegue en el tiempo’ (‘A Wrinkle in Time’), pero será hoy cuando comience de forma oficial con la proyección de la cinta animada ‘A Boas Maneiras’. Como ya es habitual, en Espinof daremos una amplia cobertura a lo que allí pueda verse.

En esta decimoquinta edición de la Muestra sobresalen títulos como ‘Brawl in Cell Block 99’, la nueva película de S. Craig Zahler tras la notable ‘Bone Tomahawk’, la colaboración de Nicole Kidman con el director John Cameron Mitchell en ‘How To Talk to Girls at Parties’ o el primer pase en España de la muy esperaba ‘Pacific Rim: Insurrección’ (‘Pacific Rim Uprising’). A continuación os dejamos la programación completa, con los horarios y los trailers de todas las películas:

Viernes 9 de marzo

'A Boas Maneiras' a las 15:30

'A Day' a las 18:00

'Downrage' a las 20:00

'Brawl in Cell Block 99' a las 22:00

'Mayhem' a las 01:00

Sábado 10 de marzo

'Peter Rabbit' a las 12:00

'Have a Nice Day' a las 16:00

'The Cured' a las 18:00

'Salyut 7' a las 20:00

'How to talk to girls at parties a las 22:30

'Victor Crowley' a la 01:00

Domingo 11 de marzo

'Parque jurásico' a las 12:00

'I Am Not a Witch a las 15:30

'The Endless' a las 17:30

'Thelma' a las 20:00