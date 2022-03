Batman contra los BTS: la taquilla española cae un 17% con un concierto de K-Pop liderando la cuota de pantalla del ranking

Después de la tremenda alegría que 'The Batman' dio a la taquilla española el fin de semana de su estreno, en el que dio un golpe de autoridad reinando en solitario con unos nada desdeñables 3,4 millones de euros en tres días en cartel, la recaudación ha vuelto a caer un 17% entre el 11 y el 13 de marzo; estando sostenida de nuevo por el largometraje protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves.

Murciélagos, aventuras y... ¿estrellas de K-Pop?

En su segunda semana en cartel, la última aventura del hombre murciélago de DC volvió a ocupar el número uno, pero viendo mermada su recaudación hasta los 1,96 millones de euros. Una cifra en absoluto desdeñable y que abre una brecha gigantesca con 'Uncharted', que repitió en el segundo puesto dejándose 200.000€ por el camino y amasando un total de 0,6 millones de euros en su quinta semana.

La gran sorpresa de la cartelera la dio el concierto 'BTS: Permission to dance on stage - Seoul', que se colgó la medalla de bronce con unos datos que invitan a reflexionar. La actuación del grupo de K-Pop no sólo recuadó 0,59 millones de euros, empatando técnicamente con 'Uncharted'; también arrastró a 30.000 espectadores a los cines consiguiendo el mejor promedio por pantalla del ejercicio. Alucinante.

Cerrando el Top 5 con lo más visto, nos encontramos con el estreno de la divertidísima comedia zombi ambientada en la Guerra Civil 'Malnazidos', que debutó con 0,36 millones de euros; y con 'Ainbo, la guerrera del Amazonas', que continúa aferrada a la parte alta de la tabla con otros 0,29 millones de euros después de tres semanas proyectándose.

Veremos si los estrenos de 'Código Emperador' y 'Los tipos malos' consiguen revitalizar una taquilla que volvió a descender por debajo de los 6 millones de euros; aunque algo me dice que hasta que llegue 'Morbius' el próximo 1 de abril no veremos el revulsivo que estamos esperando.