Coca-Cola es el mayor actor de reparto en la historia del cine, y hay una razón por la que siempre queda bien en pantalla, sea una peli histórica o futurista

Sin pensarlo, siempre hay elementos en las películas que vemos que, con total naturalidad, se han convertido en un gran referente de la cultura popular, uno de ellos es, sin duda, uno de los logos más conocidos de todos los tiempos: el de Coca-Cola, cuya primera aparición en el cine mudo auguraba una mancuerna de éxito que los llevó, sin proponérselo, a trabajar para Hollywood, creando así una mancuerna que, hasta la fecha, sigue haciendo historia.

Los cameos cinematográficos de Coca-Cola se remontan a principios del siglo XX, cuando el refresco comenzaba a ganar popularidad en Estados Unidos. Desde entonces, la marca se ha convertido en uno de los íconos más reconocibles del mundo, y su aparición en el cine ha trascendido la mera publicidad para convertirse en un símbolo cultural que acompaña el desarrollo de la industria cinematográfica, volviéndose en un emblema de la cultura americana y una presencia constante en las referencias a la cultura pop, donde la marca ha encontrado naturalmente su lugar en los guiones y en los sets, no como un elemento que se roba la escena, per se, sino como una parte sutil de la narrativa.

Desde la primera vez que Coca-Cola apareció en el cine, concretamente en la cinta muda 'The Mystery of the Leaping Fish' de 1916, según afirman Audrey Kupferberg y su marido y socio creativo Rob Edelman, Coca-Cola se ha convertido en parte del paisaje americano, al verse un cartel de la marca de bebidas en el fondo de una secuencia protagonizada por un auto.

"La inclusión de Coca-Cola en las películas se ha producido de forma natural porque los cineastas creyeron que Coca-Cola realmente pertenecía al encuadre", dijo Ted Ryan, ex director de Archivos de Coca-Cola, y que trabajó también para Ford Motors Company. "Cuando Jimmy Stewart corre por la calle en ¡Qué bello es vivir!, ¿qué otra cosa podríamos ver de fondo sino un cartel de Coca-Cola?"

Coca-Cola y la publicidad que nunca buscó

Con el auge de la televisión en los años 50 y 60, Coca-Cola empezó a ganar protagonismo no solamente en comerciales sino también en películas que usaban el producto para agregar un sentido de familiaridad y contexto al relato de las escenas que se presentaban, tanto en el cine como en la televisión.

Tal fue su éxito que, en 1960 la empresa abrió una oficina en Los Ángeles para garantizar la autenticidad de todas las referencias cinematográficas de Coca-Cola, es decir, si un estudio solicitaba una botella o un cartel vintage, el equipo de Coca-Cola en Hollywood proporcionaba los artículos que coincidían con la época y la estética general de la película, convirtiéndose así en proveedores de utilería auténtica para los filmes de aquel entonces.

Algunas de las participaciones de la marca en películas han sido particularmente icónicas, como la botella de Coca-Cola que cae del cielo y que desata una serie de locas aventuras en 'Los dioses deben estar locos' (1980) y la pelea de 'Superman' (1978) arrojando a uno de los villanos contra una valla publicitaria y la aparición de una máquina expendedora en 'Dr. Strangelove' (1964).

Hasta la fecha, la icónica marca de bebidas gasificadas ha tenido más de 2.900 apariciones en pantalla, tanto en televisión como en el cine, como lo confirma el registro de la web de Product Placement, una página que se dedica a llevar el conteo de apariciones de marcas en producciones para la pantalla grande y la televisión donde, justamente, Coca-Cola cuenta con un montón de apariciones en series como 'Friends', 'Los Soprano' y hasta 'Mad Men'.

