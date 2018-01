¿Cómo regresa el cine a Arabia Saudí tras 35 años de prohibición? Con 'Emoji: La película'

¿Os imagináis un país en el que los cines simplemente no existieran porque el Gobierno los ha prohibido? Eso fue lo que pasó en Arabia Saudí durante más de 35 años, pero el ministro de cultura de ese país anunció el pasado mes de diciembre que habían levantado ese embargo al séptimo arte. Todavía no han tenido tiempo para abrir las primeras salas allí, pero sí que han empezado a exhibirse cintas. Lo más llamativo es que la primera de ellas ha sido 'Emoji: La película' ('The Emoji Movie').

Para la ocasión se habilitó un espacio en la ciudad de Jeddah con unas dimensiones similares a las de una sala de cine. Se contó con un proyector, la inclusión de una alfombra roja y la utilización de máquina de palomitas. Algo que puede sonar a poca cosa para un occidental, pero recordemos que hasta hace bien poco incluso estaba prohibido en Arabia Saudí que las mujeres pudieran conducir...

Mohammed bin Salman con Donald Trump

Las reformas forman parte del ideario adoptado a partir de la llegada al poder del príncipe Mohammed bin Salman, quien prometió que se basaría en una visión más moderada del Islam. Eso chocaba con una prohibición basada en otra especialmente restrictiva que desaconsejaba el entretenimiento público y las interacciones entre hombres y mujeres en esos espacios. Eso sí, las películas exhibidas serán censuradas siempre que la ocasión lo requiera para así adaptarlas a sus valores morales.

Mamdouh Salim, el encargado de organizar el pase, señaló que usaron titulos con 'Emoji: La película' o ‘Capitán Calzoncillos, su primer peliculón’ (‘Captain Underpants: The First Epic Movie’) solamente como un punto de inicio para la experiencia cinematográfica en Arabia Saudí. El objetivo es que en 2030 ya existan 300 cines en todo el país con un total de 2.000 salas, por lo que cualquier oportunidad para fomentarlo es algo que las autoridades están viendo con buenos ojos. En Hollywood ya se deben estar frotando las manos ante el potencial de este nuevo mercado.

Vía | Reuters