"Es decepcionante y deprimente". Roger Deakins carga contra la forma en la que Hollywood rueda sus superproducciones

Los que me hayáis leído o escuchado hablar sobre Roger Deakins sabréis que, como decían en 'Amanece, que no es poco', lo que tengo por el maestro, doblemente oscarizado, es verdadera devoción. Como para no tenerla con maravillas como 'Cadena perpetua', 'Sicario', 'Valor de ley' o '1917' entre sus créditos como director de fotografía.

Pues bien, hoy vuelvo aquí para hablaros del bueno de Roger debido a sus declaraciones en una entrevista en vídeo de hora y media que ha concedido al medio Collider, en la que ha mostrado un profundo desencanto con la tónica que ha tomado la industria hollywoodiense en lo que respecta, mayormente, a sus grandes producciones.

"Las películas se han convertido en algo más centrado en la estética que en la historia, el contenido, y en lo que la película intenta decir. Lo encuentro bastante decepcionante y deprimente".

De este modo tan directo, Deakins abrió su crítica a la falta de cohesión que reina en las grandes producciones de la Meca del cine, en las que no existe una voz cantante que hace que todo el mundo reme en una misma dirección.

Una unidad de cámara es más que suficiente

Un gran ejemplo de esto último podemos encontrarlo en el Universo Cinematográfico de Marvel, en el que, cada vez con mayor frecuencia, se está optando por directores de cine indie o con poca experiencia a sus espaldas. ¿A qué se debe lo que, a priori, es una jugada de riesgo? La respuesta la encontramos en que son los equipos de segunda unidad —e, incluso, los de efectos visuales—, y no los máximos responsables, quienes se encargan de planificar las secuencias de acción —de ahí la gran similitud entre muchas de ellas—.

No veremos a Deakins, salvo una sorpresa gigantesca, en producciones de este corte, ya que se niega a rodar con más de una unidad de cámara. Su mujer y colaboradora James Ellis Deakins utilizó la pre-producción de 'Blade Runner 2049' para ilustrar esto, apuntando a que el productor de línea calculó que necesitarían, aproximadamente, nueve unidades de cámara para rodar todo el material.

"Continuamos diciendo 'No, no, no lo necesitamos'. Y el productor no nos creía. Ocurrió lo mismo con 'Skyfall'. Nos dijeron, '¿No necesitáis cinco o seis cámaras?' Sé que no creían que pudiésemos hacerlo con una sola cámara".

Deakins reforzó las palabras de su esposa:

"Siempre es lo mismo. Dicen, 'Necesitamos una lista de cuatro o cinco equipos de cámara que quieras, porque tenemos que tener todos esos planos'. Yo digo, '¿Por qué cuatro o cinco? ¡No!'. Pensé que sería extraño preguntar eso en 'Blade Runner' porque habíamos trabajado antes con Denis, de forma bastante satisfactoria, creo. Pero siempre es así con producción. En las películas más grandes, si alguien dice, 'Oh, colocaremos seis cámaras y haremos la escena', yo digo, 'No, gracias'".

Por supuesto, para toda regla hay una excepción. Roger Deakins defiende a capa y espada la idea de que rodar con varias unidades de cámara es algo "farragoso", pero hubo una vez en la que dio su brazo a torcer. Fue durante la producción de 'Skyfall', en la que una segunda unidad viajó a Turquía sin el director de fotografía para rodar material adicional. Deakins autorizó la maniobra después de hacer storyboards con indicaciones muy precisas junto al director Sam Mendes. "No fue tan sólo una segunda unidad saliendo y haciendo sus cosas".

Si os habéis quedado con ganas de más sabiduría de uno de los más grandes DOP de la industria actual, aquí os dejo la entrevista completa. Porque toda lección que nos pueda dar Roger Deakins, es poca.