La directora del reboot de 'Los Ángeles de Charlie' responde al fracaso en taquilla: "Necesitamos más voces de mujeres apoyadas con dinero"

El reinicio de 'Los ángeles de Charlie' (Charlie's Angels, 2019) de Sony, se la ha pegado. Con una apertura nacional de 8'6 millones y un total de 28 en todo el mundo (correspondiente a 26 mercados), deja sensaciones preocupantes, más teniendo en cuenta que en bazas como China solo ha conseguido 7'8 en 3 días en tercer lugar detrás del número 1 'Somewhere Winter'.

Crónica de una caída esperada, pero no tanto

Escrita, producida y dirigida por Elizabeth Banks , quizá no contaban con el éxito del lanzamiento de Disney-Fox 'Le Mans '66' (Ford v Ferrari, 2019) dirigido por James Mangold de Fox, que hizo 31'5 millones. Pero en Sony están sacando conclusiones de que quizá no todas sus antiguas franquicias pueden ser reiniciadas o extendidas . 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla' (Jumanji, Welcome to the Jungle, 2017) les funcionó muy bien, aunque el caso de 'Zombieland: Mata y remata' (Zombieland: Double Tap, 2019) no ha dado los mejores números.

El giro feminista moderno de la saga convenció a Sony, pero lo cierto es que el guión de 'Los Ángeles de Charlie' no atrajo a las actrices más importantes del momento, unas Jennifer Lawrence, Emma Stone o Margot Robbie por ejemplo, por lo que se apostó por un reparto de caras nuevas excepto Kristen Stewart, que se ha dejado ver más por el cine independiente. Apenas se conoce a la británica Ella Balinska, y solo se conoce a Naomi Scott de 'Aladdin' (2019).

Las previsiones no subían de unos 13 millones, pero ni siquiera ha conseguido llegar a eso por un marketing erróneo. La confianza inicial de Sony prometía una inversión de 100 millones que fue reducida a la mitad, con un consiguiente deterioro del gasto en publicidad. además, gran parte del elenco no es grande en las redes sociales. Además, se pueden intuir ciertos problemas de producción a raíz del baile de fechas. En mayo de 2017, se anunció una fecha de lanzamiento para el 7 de junio de 2019, pero en julio de 2018, 'Los ángeles de Charlie' propuso para el 27 de septiembre de 2019 hasta tenerse que volver a mover por coincidir con la última Terminator.

¿Poco interés por la acción con chicas, o hartazgo de remakes?

'Los Ángeles de Charlie' atrajo a un 66% de mujeres, divididas entre el 36% sobre 25 años y el 30% por debajo de 25. Pero ambas demostraciones respectivamente lo calificaron bajo, un 68% en PostTrak. Según RelishMix, que ya preveía que este desastre se acercaba en las conversaciones en las redes sociales, 'Los ángeles de Charlie' es el último ejemplo en un esfuerzo de la woke culture para reiniciar una franquicia en la que muchos no estaban tan interesados.

De hecho, muchas referencias a la versión 2000 no funcionan ya sea por el reparto o la acción. Y, como se observó con otras películas recientes, algo de acción / aventura, desafortunadamente los fans comentan que están evitando esta versión debido a su mensaje de "poder femenino".

Para la directora Elizabeth Banks, el fracaso de la taquilla tiene más que ver con la posición de los hombres frente a cine protagonizado por mujeres. En una entrevista con el medio Australia Herald Sun, Banks comentó: