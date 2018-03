El lamentable estado actual de las secuencias post-créditos, en la nueva entrega de 'Old man yells at cloud'

Vuelven las llamadas de teléfono a deshoras y el viejo cascarrabias que no tiene nada mejor que hacer que lamentarse de lo mal que está todo y de cómo esto en sus tiempos no pasaba. Esta vez arremete contra una moda que ha acabado convirtiéndose en una plaga sin demasiado fuste dentro del cine mainstream actual: las secuencias post-créditos que no sirven para nada.

Después de poner finas las nominaciones a los Oscar, nuestro adorable vejestorio tiene cuatro cosas que decir sobre la moda de las secuencias post-créditos, que empezaron como un chiste en comedias desmadradas y han acabado convirtiéndose en una obligación casi contractual con los espectadores. Los espectadores de las películas de superhéroes, por ejemplo, se sienten estafados si no se llevan a casa su buena media docena de extras después de leer millones de nombres de técnicos de modelado 3D.

Esto ha llevado a cierta pereza en la creación de esas secuencias, a veces pescadillas que se muerden la cola, autorecurrentes y sin ningún valor añadido. A veces sirven para rematar tramas que quedaron en el aire, a veces para dar un colofón final al argumento de la película. En resumen, son una buena muestra de la pereza y la realización mecánica que a veces rodea a las grandes producciones.

Parece mentira que los Muppets, que todo lo que tocan lo convierten en Bondad, estén detrás de un concepto que, cuenta nuestro anciano, ha degenerado tremendamente. No te pierdas su atropellada diatriba contra de todo lo que a ti te gusta en la nueva entrega de 'Old Man Yells at Cloud'.