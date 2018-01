'Old man yells at cloud': descuartizamos las nominaciones a los Oscar

No hay nada que soliviante tanto a un cascarrabias como yo que me despierten de una de mis legendarias siestas para preguntarme por los Oscar. Por los Oscar nada menos. Por las entregas de premios en general, pero los Oscar. Ese cancaneo de nominaciones que no van a ninguna parte, ese celebrar películas que olvidas a los tres meses e ignorar casi orgullosamente aquellas que realmente nos han impactado.

Y todavía los premios puedes discutir si son merecidos o no. ¡Pero las nominaciones! Que ya se consideran un premio a su manera. Ristras de títulos de películas, compromisos, te pongo aquí pero te quito de allá, no te olvides la Película De Tema Importante Pero Mediocre En Todo Lo Demás, demos una nominación técnica a la peli más taquillera del año, que se vea que aquí de lo que hablamos es de The Arts.

Asi que así, en pantuflas y con el fez puesto recibí una llamada de la redacción de Espinof preguntándome por las nominaciones a los Oscar de este año. Les hablé del lamentable papel de 'Dunkerque', de cómo ha impactado el #metoo en las nominaciones de este año, de cómo 'Déjame salir' ('Get Out') y 'Logan' han cambiado el papel del cine fantástico en los premios y de que por 'Baby Driver' MA-TO. Entre otras cosas.

Todo, por supuesto, desde el sosiego y la paz de espíritu que me caracteriza.