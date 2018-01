Óscar 2018: las grandes sorpresas, polémicos olvidos y los datos más curiosos de las nominaciones

Hace un rato se han anunciado las nominaciones a los Premios Óscar 2018 y, como todos los años, la lista no está dejando indiferente a nadie. Se echan en falta ciertos nombres y ciertos títulos, con mucha pasión, y sorprende que en su lugar se hayan elegido a otros que no se consideran tan destacados para recibir la preciada estatuilla dorada.

Desde luego hay algunas importantes sorpresas, olvidos lamentables y también datos curiosos e interesantes, que pasamos a repasar a continuación:

Las grandes sorpresas y los olvidados

James Franco no está nominado a mejor actor por 'The Disaster Artist'. Su interpretación como Tommy Wiseau le proporcionó un Globo de Oro al mejor actor en una película cómica y una nominación al mejor actor protagonista en los SAG Awards (los premios del sindicato de actores). Recientemente fue acusado por varias mujeres de acoso sexual y Scarlett Johansson pidió que devolviera el pin de Time's Up; es posible que esta polémica le haya costado la nominación al Oscar.

Martin McDonagh opta al Oscar por el guion de 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') pero no es finalista en la categoría de mejor dirección. Es decir, su film tiene 7 nominaciones, incluyendo mejor película y guion, dos de sus actores también pueden ganar la estatuilla, pero los miembros de la Academia no creen que sea una de las cinco películas mejor dirigidas del año. Extraño, ¿no?

Tras quedar fuera de los Globos de Oro, lo cual causó una fuerte polémica, Greta Gerwig ha recibido la nominación como directora de 'Lady Bird'. También han nominado a Jordan Peele por 'Déjame salir' ('Get Out'), evitando la controversia por el color de la piel de los realizadores.

No se han "acordado" de Tom Hanks a pesar de que Meryl Streep sí ha recibido una nueva nominación. La última vez que nominaron a Hanks fue por 'Náufrago' ('Cast Away', 2000); recordemos que ganó la estatuilla en dos años consecutivos, por 'Philadelphia' (1993) y por 'Forrest Gump' (1994).

Kate Winslet no está nominada por su increíble interpretación en 'Wonder Wheel'. ¿Porque está escrita y dirigida por Woody Allen y este año quedaría mal? Eso me temo.

Un año más, Jake Gyllenhaal vuelve a ser ignorado. A pesar de ser uno de los actores más camaleónicos y carismáticos de la actualidad, Gyllenhaal no opta al Oscar desde 'Brokeback Mountain' (2005), por la que pudo lograr el premio al mejor actor de reparto. Este año volvió a entrar en las quinielas con su aplaudido trabajo en 'Stronger' pero tampoco ha tenido suerte.

Dos películas tan aplaudidas como 'Detroit' y 'La seducción' ('The Beguiled') no han recibido ninguna nominación.

Vicky Krieps, P.T. Anderson, Daniel Day Lewis y Lesley Manville

Lesley Manville ha logrado su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por 'El hilo invisible' ('Phantom Thread'). No estaba entre las favoritas y fue ignorada tanto en los Globos de Oro como en los premios del SAG (sí compite en los BAFTA).

Los datos más llamativos de las nominaciones a los Premios Óscar 2018

'La forma del agua' ('The Shape of Water') lidera las nominaciones con 13 posibles premios, convirtiéndose en la película favorita para triunfar en la gala del 4 de marzo. Sus principales rivales son 'Dunkerque' ('Dunkirk') que tiene 8 nominaciones, 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') que suma 7.

Los aclamados y "visionarios" Guillermo del Toro y Christopher Nolan han recibido su primera nominación como directores, por 'La forma del agua' y 'Dunkerque', respectivamente.

También con su primera nominación, Greta Gerwig se convierte en la quinta mujer que opta al Oscar a la mejor dirección. Previamente fueron candidatas Lina Wertmüller —'Pascualino Siete Bellezas' ('Pasqualino Settebellezze', 1975), Jane Campion —'El piano' ('The Piano', 1993), Sofia Coppla —'Lost in Translation' (2003)— y Kathryn Bigelow —'En tierra hostil' ('The Hurt Locker', 2008)—. Bigelow es la única mujer que ha ganado este premio.

El debutante Jordan Peele es también el quinto director negro que compite en la categoría de mejor dirección. Antes que él nominaron a John Singleton —'Los chicos del barrio' ('Boyz n the Hood', 1991)—, Lee Daniels —'Precious' (2009)—, Steve McQueen —'12 años de esclavitud' ('12 Years a Slave', 2013)— y Barry Jenkins —'Moonlight' (2016)—. Ningún realizador negro ha ganado la estatuilla todavía.

'Logan' es la primera película de superhéroes nominada al Óscar por su guion (adaptado).

Netflix ya había competido en la categoría de documental pero acaba de lograr sus primeras nominaciones al Óscar en apartados de ficción con 'Mudbound': el film opta a 4 estatuillas.

Precisamente, Rachel Morrison es la primera mujer nominada al Óscar a la mejor fotografía, por 'Mudbound'.

Christopher Plummer es ahora el actor de mayor edad en lograr una candidatura al Oscar. Tiene 88 años. Pero quizá lo más llamativo es que la ha logrado por apenas nueve días de rodaje tras sustituir a última hora a Kevin Spacey en 'Todo el dinero del mundo'.

Roger Deakins ha logrado su 14ª nominación por la fotografía de 'Blade Runner 2049'. De momento no ha ganado la estatuilla a pesar de su brillante trayectoria.

Meryl Streep suma ya 21 nominaciones al Óscar con la de este año. Lo ha ganado en tres ocasiones, por 'Kramer contra Kramer' ('Kramer vs. Kramer', 1979), 'La decisión de Sophie' ('Sophie's Choice', 1982) y 'La dama de hierro' ('The Iron Lady', 2011).

John Williams acaba de romper su propio récord: con 51 nominaciones es la persona que acumula más candidaturas al Óscar. Lo ha ganado en cinco ediciones, por las bandas sonoras de 'El violinista en el tejado' ('Fiddler on the Roof', 1971), 'Tiburón' ('Jaws', 1975), 'Star Wars' (1977), 'E.T.' (1982) y 'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993).