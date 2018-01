'Tres anuncios en las afueras' y 'La forma del agua', favoritas al Oscar tras los premios de los actores y productores

A un día de que se anuncien las nominaciones a los Premios Óscar, ya podemos echar un vistazo a los ganadores de los premios que entregan los sindicatos de los actores (SAG) y los productores (PGA) de la industria estadounidense. Dos listados muy esperados para quienes seguimos con atención la temporada de premios.

Tras la entrega de estos galardones, parece que todo está más o menos claro en las categorías de interpretación, y es que los ganadores también se alzaron triunfadores en sus respectivas categorías de los Globos de Oro. Es decir, deberíamos apostar por Frances McDormand, Gary Oldman, Allison Janney y Sam Rockwell, aunque vuelvan a recordar a la Academia de Hollywood la "blancura" de sus premios.

Sin embargo, hay dos títulos que suenan con fuerza para el Óscar a mejor película, y eso puede lo que aporte más emoción a la noche del 4 de marzo. 'La forma del agua' ('The Shape of Water') ha vencido en los premios de los productores, lo cual le vale para ser favorita al Óscar, sin embargo, los actores tienen más peso en la Academia, y han señalado a 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri') como su película favorita de 2017. Puede ganar cualquiera de las dos.

En el bloque de televisión también se repiten algunos triunfadores de otras galas; Nicole Kidman y Alexander Skarsgard vuelven a ser premiados por 'Big Little Lies', así como Sterling K. Brown por 'This is Us. Una de las sorpresas ha sido el premio a Claire Foy por 'The Crown', cuando la gran favorita era Elisabeth Moss por 'The Handmaid's Tale'; curiosamente, Foy no acudió a la ceremonia, quizá porque pensaba que iba a volver a perder.

'The Handmaid's Tale' también perdió en el apartado de mejor reparto en serie dramática, que fue para 'This is Us', pero los productores le entregaron la estatuilla de mejor serie dramática. A continuación puedes consultar la lista de premiados en las galas del SAG (gremio de actores) y el PGA (productores):

SAG AWARDS - CINE

MEJOR INTERPETACIÓN MASCULINA PROTAGONISTA EN UNA PELÍCULA:

Timothee Chalamet - Call Me by Your Name

James Franco - The Disaster Artist

Daniel Kaluuya - Déjame salir (Get Out)

Gary Oldman - El instante más oscuro (Darkest Hour) - GANADOR

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

MEJOR INTERPETACIÓN FEMENINA PROTAGONISTA EN UNA PELÍCULA:

Judi Dench - La reina Victoria y Abdul

Sally Hawkins - La forma del agua

Frances McDormand - Tres anuncios en las afueras" - GANADORA

Margot Robbie - Yo, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

MEJOR INTERPETACIÓN MASCULINA DE REPARTO EN UNA PELÍCULA:

Steve Carell - La batalla de los sexos

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Tres anuncios en las afueras

Richard Jenkins - La forma del agua

Sam Rockwell - Tres anuncios en las afueras - GANADOR

MEJOR INTERPETACIÓN FEMENINA DE REPARTO EN UNA PELÍCULA:

Mary J. Blige - Mudbound

Hong Chau - Una vida a lo grande (Downsizing)

Holly Hunter - La gran enfermedad del amor (The Big Sick)

Allison Janney - Yo, Tonya -GANADORA

Laurie Metcalf - Lady Bird

MEJOR REPARTO DEL AÑO EN UNA PELÍCULA:

La gran enfermedad del amor

Déjame salir (Get Out)

Lady Bird

Mudbound

Tres anuncios en las afueras -GANADOR

MEJORES DOBLES DE ACCIÓN EN UNA PELÍCULA:

Baby Driver

Dunkerque (Dunkirk)

Logan

Wonder Woman - GANADORA

La guerra del planeta de los simios

SAG AWARDS - TELEVISIÓN

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

Nicole Kidman - Big Little Lies - GANADORA

Jessica Lange - Feud: Bette & Joan

Susan Sarandon - Feud: Bette & Joan

Reese Witherspoon - Big Little Lies

Laura Dern - Big Little Lies

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN MINISERIE O PELÍCULA PARA TV:

Benedict Cumberbatch - Sherlock

Jeff Daniels - Godless

Robert De Niro - The Wizard of Lies

Geoffrey Rush- Genius

Alexander Skarsgard - Big Little Lies - GANADOR

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN SERIE DRAMÁTICA:

Millie Bobby Brown - Stranger Things

Claire Foy - The Crown - GANADORA

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Robin Wright - House of Cards

Laura Linney - Ozark

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN SERIE DRAMÁTICA:

Jason Bateman - Ozark

Sterling K. Brown - This Is Us - GANADOR

Peter Dinklage - Juego de Tronos

David Harbour - Stranger Things

Bob Odenkirk - Better Call Saul

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN SERIE CÓMICA:

Uzo Aduba - Orange Is the New Black

Alison Brie - GLOW

Jane Fonda - Grace and Frankie

Julia Louis-Dreyfus - Veep - GANADORA

Lily Tomlin - Grace and Frankie

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN SERIE CÓMICA:

Anthony Anderson - Black-ish

Aziz Ansari - Master of None

Larry David - Curb Your Enthusiasm

Sean Hayes - Will & Grace

William H. Macy - Shameless - GANADOR

Marc Maron - GLOW

MEJOR REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA:

The Crown

Juego de Tronos

The Handmaid's Tale

Stranger Things

This Is Us - GANADOR

MEJOR REPARTO EN SERIE CÓMICA:

Black-ish

Curb Your Enthusiasm

GLOW

Orange is the New Black

Veep - GANADOR

MEJORES DOBLES DE ACCIÓN EN SERIE DE TV:

Juego de Tronos - GANADOR

GLOW

Homeland

Stranger Things

The Walking Dead

PGA AWARDS

MEJOR PELÍCULA DEL AÑO:

La gran enfermedad del amor (The Big Sick)

Call Me by Your Name

Dunkerque (Dunkirk)

Déjame salir (Get Out)

Yo, Tonya

Lady Bird

Molly’s Game

Los archivos del Pentágono (The Post)

La forma del agua - GANADORA

Tres anuncios en las afueras

Wonder Woman

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN:

El bebé jefazo (The Boss Baby)

Coco - GANADORA

Gru 3: mi villano favorito (Despicable Me 3)

Ferdinand

Batman: La LEGO película (The Lego Batman Movie)

MEJOR DOCUMENTAL:

Chasing Coral

City of Ghosts

Cries from Syria

Earth: One Amazing Day

Jane - GANADOR

Joshua: Teenager vs. Superpower

The Newspaperman: The Life and Times of Ben Bradlee

MEJOR SERIE DE DRAMA:

Big Little Lies

The Crown

Juego de Tronos (Game of Thrones)

The Handmaid’s Tale - GANADORA

Stranger Things

MEJOR SERIE DE COMEDIA:

Curb Your Enthusiasm

The Marvelous Mrs. Maisel - GANADORA

Master of None

Silicon Valley

Veep

MEJOR PELÍCULA PARA TV O MINISERIE

Black Mirror - GANADORA

Fargo

Feud: Bette & Joan

Sherlock: The Lying Detective

The Wizard of Lies

MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO EN DIRECTO O TALK SHOW

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver - GANADOR

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Puedes consultar el resto de ganadores en la web de los PGA Awards.