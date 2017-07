El universo Harry Potter se ampliará con dos nuevos libros el 20 de octubre

Este 2017 se cumplen 20 años de la publicación de "Harry Potter y la Piedra Filosofal", primera entrega de la saga literaria multimillonaria escrita por la británica J.K Rowling que derivaría en una inevitable adaptación a la gran pantalla compuesta por ocho largometrajes —nueve si tenemos en cuenta el spinoff 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

Con motivo del aniversario, la British Library ha programado una exposición sobre el universo mágico de Harry Potter que tendrá lugar desde finales de octubre hasta el 18 de febrero de 2018, y que vendrá acompañada de dos nuevos libros que servirán de complemento al evento: "Harry Potter: A History of Magic - The Book of the Exhibition" y "Harry Potter - A Journey Through a History of Magic".

Los dos libros, publicados por la editorial Bloomsbury, quien anunció su lanzamiento durante su última declaración de ganancias, saldrán a la venta el próximo 20 de octubre junto a la inauguración de la exposición y estarán disponibles en la British Library y en diversos comercios especializados, contando también con versiones digitales.

A continuación, os dejamos con las descripciones de ambos ejemplares cortesía de la página web de la British Library, en la que también pueden comprobarse el precio de los mismos, situado en 12,99 y 30 libras respectivamente; un desembolso que los fans de Potter estarán más que dispuestos a realizar.

Harry Potter: A History of Magic — The Book of the Exhibition

"Harry Potter: A History of Magic" es el libro oficial de la exposición, una colaboración única en la vida entre Bloomsbury, J.K. Rowling y los brillantes responsables de la British Library. Promete llevar a los lectores en un viaje fascinante a través de las materias estudiadas en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería; desde clases de alquimia y pociones, hasta botánica y cuidado de criaturas mágicas.

Harry Potter - A Journey Through the History of Magic