'Godzilla vs. Kong' adelanta su estreno: Warner da otro golpe encima de la mesa rompiendo de nuevo con la estrategia de Hollywood

Hollywood no deja de retrasar la llegada a los cines de sus grandes producciones, por lo que era de esperar que ese fuera el mismo destino de 'Godzilla vs. Kong'. Sin embargo, Warner ha dado un golpe encima de la mesa al anunciar que adelanta dos meses el estreno de esta esperada batalla entre dos de los monstruos más míticos de la historia del cine.

En concreto, Warner ha fijado el estreno de 'Godzlla vs. Kong' para el próximo 26 de marzo, estando hasta ahora prevista para el 21 de mayo. Este movimiento deja claro que el estudio ha llegado a un acuerdo con Legendary, compañía que había financiado el 75% del presupuesto y que no se había tomado muy bien la decisión de lanzarla en cines y HBO Max de forma simultánea.

De hecho, hace unos meses se supo del interés de Netflix por hacerse con la película, comentándose que había ofrecido la friolera de 250 millones de dólares. Sin embargo, Warner ejerció su posibilidad de vetar el acuerdo, sin que entonces se conocieran todos los motivos. Desde luego, barato no le va a salir la decisión de frenar el trato con Netflix para poder dar un fuerte empujón a HBO Max.

De esta forma, Warner llena el vacío que había dejado en marzo al aplazar el estreno de 'The Many Saints of Newark', la esperada precuela de 'Los Soprano', hasta septiembre. Entonces parecía que el estudio podría hacer lo mismo con el resto de sus grandes estrenos de 2021, pero ahora se ha visto cuál era realmente su estrategia...

Vía | Comic Book