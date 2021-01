‘Morbius’, ‘Monster Hunter’ y la precuela de ‘Los Soprano’ retrasan sus estrenos en cines y podrían no ser las únicas

A pesar de que las vacunas están comenzando a distribuirse por todo el planeta, es obvio que aún estamos lejos de mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus; lo cual incluye un calendario de estrenos previstos para salas de cine que el pasado 2020 estuvo marcado por los retrasos constantes y la ausencia —salvo excepciones como 'Tenet' o 'Wonder Woman 1984'— de largometrajes gestados en grandes estudios.

Desgraciadamente, este inicio de 2021 está yendo por los mismos derroteros, habiendo trascendido los primeros aplazamientos de títulos proclives a hacer una buena suma en taquilla en condiciones normales, comenzando por las producciones de Sony Pictures 'Monster Hunter' y 'Morbius'.

La adaptación del videojuego homónimo protagonizada por Milla Jovovich, cuyo estreno estaba previsto para el pasado 9 de diciembre de 2020 y que ya había demorado su llegada a salas a este mes de enero, terminará debutando el 26 de marzo. Por su parte, 'Morbius', la aventura en solitario del enemigo de Spider-Man encarnado por Jared Leto, lo hará el 8 de octubre; siete meses más tarde respecto al plan original.

Sin tiempo para estrenar

Como decían en la teletienda, "esperen, que aún hay más" —y lo que nos queda—, porque Sony no ha sido la única compañía previsora. Según informa Variety, 'The Many Saints of Newark', la precuela de la excepcional serie de HBO 'Los Soprano', también ha retrasado su estreno del 12 de marzo al 24 de septiembre; un movimiento que se espera que sea el primero de de una serie de maniobras con las que Warner reajustará una vez más su parrilla para este curso cinematográfico.

Y para cerrar esta ronda de malas noticias, lo haremos con una vieja conocida de los aplazamientos constantes: 'Sin tiempo para morir'. Desde Deadline informan que, la nueva película de 007 descartará su estreno el 2 de abril para reubicarlo a lo largo del otoño de un 2021 que promete volver a poner contra las cuerdas a la industria. Seguiremos informando.