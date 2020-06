Hugh Jackman recuerda cómo fue su adiós a Lobezno en el rodaje de 'Logan': "Fue un lujo que nunca olvidaré"

Pocos superhéroes han quedado tan asociados a un actor como Lobezno y Hugh Jackman. El actor se metió por primera vez en la piel del personaje para 'X-Men' y se despidió de forma definitiva del mismo en 2017 con 'Logan', poniendo las cosas muy difíciles al intérprete al que Disney acabe eligiendo en algún momento.

Fue además una despedida por la puerta grande, ya que 'Logan' es la mejor película del universo X-Men. Ahora el actor ha aprovechado una charla con Anne Hathaway en Variety para recodar cómo dijo adiós a Lobezno. Desde el hecho de haber decidido que sería la última vez que lo diese vida antes incluso de escribir el guion hasta cómo fue -cuidado con los spoilers- la grabación de la escena en la que moría, la cual surgió de forma totalmente inesperada:

En esa situación uno pensaría que lo más probable fue que grabaron la escena y pasaron rápidamente a otra cosa. A fin de cuentas, 'Logan' tenía un presupuesto multimillonario y no había tiempo que perder. Sin embargo, Jackman recordó el maravilloso detalle que tuvo James Mangold durante la grabación de una escena tan emblemática:

Jackman también está de actualidad por haber formado parte en un fugaz reencuentro con varios actores de la saga X-Men organizado por Global Citizen. En él también podemos ver a Sir Patrick Stewart, Halle Berry, Famke Janssen, Sophie Turner, James McAvoy o Ryan Reynolds. Dura bien poco, pero da pie a la reunión más inesperada con el tronchante final del vídeo...:

The X-Men might be here with us today, but the TRUE superheroes are all the frontline health care workers, scientists, and Global Citizens taking action for a more equitable future. Join them and support the fight here: https://t.co/AQFKWGWXjE. #GlobalGoalUnite pic.twitter.com/wEwr4szvgo