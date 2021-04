‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’: ya podemos escuchar al Joker decir “vivimos en una sociedad” en esta escena eliminada de la película

Cuando tan sólo faltaba un mes para su estreno después de cuatro años de clamor popular, 'La Liga de la Justicia de Zack Snyder' puso aún más patas arriba la red de redes con un nuevo avance en el que el Joker de Jared Leto entonaba la infame frase "vivimos en una sociedad". El cachondeo durante los días siguientes a la revelación fue generalizado, pero, tristemente, ese instante concreto no terminó llegando al corte final de la película.

Pero, ojo, que si sois de los que os quedasteis con ganas de ver cobrar vida al meme durante la escena ambientada en el futuro apocalíptico del DCEU conocido como Knightmare, el bueno de Zack Snyder ha venido a cubriros las espaldas. El director, a través de su cuenta de Twitter, ha publicado una versión extendida de la conversación entre Batman y el Príncipe payaso del crimen, en un hermoso blanco y negro y, sí, con la frase estrella incluida.

We live in a society... where you can watch #ZackSnydersJusticeLeague on @HBOMax. https://t.co/8l3CwvynZq #SnyderCut #UsUnited #AFSP #weliveinasociety pic.twitter.com/V8pmWFnVIf