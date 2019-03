Litros de cerveza en el análisis de 'Bienvenidos al fin del mundo', junto a Alberto Corona en '¿Qué sucedió entonces? #5'

La nueva entrega de nuestro podcast '¿Qué sucedió entonces?' se ha grabado en los insignes Estudios Quatermass, nuestro rincón dedicado en una zona de Espinofcittá, pero francamente: podíamos haberlo grabado en un pub. Porque de la filosofía del reunirse delante de un montón de cervezas habla 'Bienvenidos al fin del mundo', una de las películas más infravaloradas de Edgar Wright ('Zombies Party', 'Arma fatal'), y que es la escogida por nuestro invitado, el crítico Alberto Corona, para charlar un rato sobre ella.

Un grupo de amigos que se reúne para brindar por la juventud que no volverá es la excusa de esta película que concluye con la Trilogía del Cornetto para hablar de una invasión muy particular. Pero no es la única muestra de cine fantástico de alta gradación que tenemos en nuestra quinta entrega de '¿Que sucedió entonces?', nuestro podcast dedicado al cine fantástico, de ciencia-ficción y terror.

Siempre atendiendo a las respuestas de nuestro invitado, deambulamos por todos los subgéneros posibles del fantástico: recordamos el trauma que le causó 'El exorcista' y lo injustamente infravalorada que está 'Terminator 3',comentamos de que 'It' es un poco meh y acerca de si 'Aquaman' merece o no haberse convertido en la película más taquillera del Universo DC fílmico. Todo eso y mucho más en la nueva entrega de nuestro podcast '¿Qué sucedió entonces?'

Recirdad que también podéis escucharlo en ivoox y en Spotify.