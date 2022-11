Es la mejor película de acción de Jason Statham y puedes verla gratis en streaming por tiempo limitado

Jason Statham es uno de los últimos grandes héroes de acción del cine reciente, pero eso no quita para que muchas veces deje la sensación de estar dando vida una y otra vez al mismo personaje. Sin embargo, dentro de su filmografía hay un puñado de títulos que brillan con luz propia y hoy me toca hablaros de uno de ellos pues tenéis 'Despierta la furia', seguramente la mejor película de acción protagonizada por Statham -porque sí, me gusta más que la mucho más adrenalítica 'Crank: Veneno en la sangre'-, para ver de forma totalmente gratuita en RTVE Play por tiempo limitado.

Llama la atención que 'Despierta la furia' haya tardado tan poco en estrenarse en televisión, pues llegó a los cines españoles el año pasado y su breve paso por RTVE Play, donde estará disponible hasta este domingo 27 de junio, coincide con su emisión en La 1 hace apenas unos días. Además, ni siquiera fue editada en blu-ray en España y la única otra plataforma en la que está disponible es en la muy minoritaria fuboTv.

'Despierta la furia' supuso además el reencuentro de Statham con Guy Ritchie, quien en su momento le dio su primera gran oportunidad de 'Lock & Stock' y con quien volvería a colaborar posteriormente en 'Snatch' y 'Revolver' -curiosamente las dos primeras son las dos únicas películas de la filmografía de Statham a las que pondría por encima de la que ahora nos ocupa-. Su reunión aquí sirvió para dar forma a un brillante thriller de acción en el que se logra mezclar con mucho acierto una historia de venganza con otra de atracos.

Tensa y entretenida en todo momento, 'Despierta la furia' se ve beneficiada por un preciso trabajo de puesta en escena de Ritchie, quien deja aquí de lado ciertos alardes propios de su cine -los cuales sí estaban presentes en la notable 'The Gentlemen: Los señores de la mafia'-, lo cual no quita para que ponga toda la carne en el asador durante el salvaje tramo final de la película. A ello sumamos un Statham en su plenitud dando vida a un hombre que se caracteriza mucho más por lo que hace que por lo poco que dice.

A eso le sumamos un guion que hace un gran uso de la narrativa no lineal, primero para despertar la curiosidad del espectador y más tarde para engancharle sin remedio. Todo suma en un thriller que quizá pueda parecer un tanto rutinario a simple vista, pero luego en 'Despierta la furia' encontrarás un entretenimiento infalible que sabe muy bien cómo exprimir sus virtudes y matizar al máximo sus limitaciones.

En Espinof: