"No hemos causado el problema pero queremos solucionarlo": Hollywood apuesta por una mejor representación de las armas en sus películas

Que EE.UU. tiene un problema serio con las armas es algo que, lamentablemente, no sorprende ya a nadie. Cada cierto tiempo salen nuevos casos de uso irresponsable de armas en terreno estadounidense, siendo los tiroteos de Buffalo y Uvalde algunos de los más recientes. Ante esta situación, parte de la industria hollywoodiense ha coincidido en que es necesario un cambio en la forma en que se representan las armas en el cine.

Cambios necesarios

Varios profesionales del cine y la TV han firmado una petición titulada: "Open Letter to Our Colleagues in the Creative Community". Entre los nombres destacados del documento se encuentran Shonda Rhimes, Mark Ruffalo, Judd Apatow, Damon Lindelof, Amy Schumer, Julianne Moore, Adam McKay, Michelle King, Eli Roth, Gareth Edwards y Dan Stevens.

En la petición, se pone el foco en que EE.UU. es el país que más sufre la lacra de la violencia armada de forma masiva y cómo, ante la ausencia de una legislación que corrija este problema social, el cine y la televisión pueden aportar su granito de arena en la forma en que se ven reflejadas las armas en pantalla.

Las armas ocupan un lugar destacado en el cine y la televisión por todo el mundo pero solo EE.UU. sufre una epidemia de violencia armada. La responsabilidad recae en las laxas leyes sobre armas apoyadas por políticos que tienen más miedo de perder poder que de salvar vidas. No hemos causado el problema pero nos gustaría ayudar a solucionarlo. Como narradores de historias, queremos entretener pero también reconocemos que las historias tienen el poder de hacer cambios.

Los firmantes matizan que "no están pidiendo a nadie que deje de mostrar armas en la pantalla" sino que tomen conciencia de lo que se está mostrando y el público al que va dirigido.

(Queremos) usar nuestra creatividad para mostrar formas responsables de posesión de armas y las consecuencias de su uso imprudente (...) Discutir en pre-producción cómo vamos a representar las armas en pantalla y considerar alternativas, siempre y cuando no se sacrifique la integridad narrativa (...) No nos hacemos ilusiones de que esto pueda sustituir una legislación más lógica sobre armas (...) Sin embargo, estas son las pequeñas cosas que podemos hacer como comunidad para poner fin a esta pesadilla nacional.

Entre algunas de las alternativas propuestas en el comunicado, está la de mantener las armas fuera del alcance de los niños o mostrar a los personajes haciendo un bloqueo seguro de sus armas. Aún así, se puntualiza que la lista no recoge todas las posibilidades de representación de las armas en la ficción, que cada creador deberá valorar desde su propia responsabilidad.

De momento, la petición cuenta con multitud de firmas y ha puesto sobre la mesa uno de los principales problemas sociales de la sociedad norteamericana.