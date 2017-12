Robert Rodriguez explica por qué la protagonista de 'Alita: Ángel de combate' tiene esos ojos tan enormes

Por el material original, por tratarse de una superproducción y, sobre todo, por la colaboración entre Robert Rodriguez y James Cameron, 'Alita: Ángel de combate' es uno de los títulos más esperados de 2018. Promete ser un gran espectáculo. Recientemente pudimos ver el primer trailer y aunque ofrecía detalles interesantes y prometedores, hay un aspecto que está despertando muchas dudas: los ojazos de la protagonista.

Son enormes, increíblemente grandes, y en vista de las reacciones quizá se convierta en el principal problema durante el visionado. Rodriguez (director del film) es consciente de la polémica y ha querido aclarar la cuestión, confirmando que los ojos son un homenaje al manga y que la idea fue de Cameron (guionista y productor). Así lo explica:

Supongo que habrá que ver la película para comprobar si el cineasta tiene razón aunque, claro, en el manga TODOS los personajes tienen la misma estética, y son dibujos... Debido a que Alita es un cyborg con apariencia humana, el personaje está creado por ordenador e interpretado por Rosa Salazar a través de la tecnología de la captura del movimiento.

Cabe recordar que James Cameron está rodando las secuelas de 'Avatar' y en ese universo también hay personajes digitales con grandes ojos pero al tratarse de alienígenas no provoca el mismo efecto, no hay necesidad de rasgos humanos. Aquí se supone que estamos mirando el rostro de una persona (aunque en su interior no lo sea) y en principio resulta raro.

Fox heard your complaints about Alita's eyes in the trailer for #AlitaBattleAngel and they've already replaced them with Christopher Plummer. Definitely an improvement. pic.twitter.com/bHROCQbZOq