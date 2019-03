La sorprendente obra de teatro amateur basada en 'Alien' que hace soñar con una adaptación en Broadway

No se trata más que de una obra teatral de estudiantes, pero una vez más, Internet ha hecho su trabajo, y esta pequeña pieza montada por el club de drama del instituto North Bergen High School de New Jersey se ha viralizado. No es para menos: su director Perfecto Cuervo ha pasado con los alumnos ocho intensos meses (más un par que tardó en escribir el libreto) para adaptar la obra maestra de Ridley Scott a un espectáculo teatral tan modesto como sorprendente.

La obra se interpretó solamente un par de días de marzo, el 19 y el 22, y su estupenda ambientación se ha difundido gracias a grabaciones caseras subidas a Internet. La producción sigue, como tantas otras piezas (oficiales o no) derivadas del clásico, tal cual el desarrollo de la película, con algunas escenas extra (e incluso un paseo del xenomorfo entre el público) para facilitar los cambios de escenario. Muchos de los detalles del desarrollo y cuestiones técnicas han sido compartidas en Reddit por alumnos del instituto, y también en este artículo de Entertainment Weekly.

Last night the North Bergen High School in New Jersey put on 'Alien' as their school play and it looks absolutely incredible.#hrgiger#Alien#rushmore pic.twitter.com/5jopUecFil — Paul Owens (@oh_pollo) March 23, 2019

Steven Defendini, profesor de arte de la escuela, fue el encargado de preparar los escenarios y, sobre todo, de diseñar y customizar el espectacular traje de xenomorfo. Según sus declaraciones, la base estaba en un auténtico disfraz de Alien, que mejoraron con espuma. El logrado cráneo lo hicieron con un cráneo falso pintado de negro y añadidos de espuma.

Todo ha sido fruto de los esfuerzos de Cuervo, que ni siquiera es profesor de arte dramático, sino un simple aficionado que ya montó el año pasado una obra inspirada en 'La noche de los muertos vivientes'. Cuervo fue el primer sorprendido al comprobar que gracias a tuits de famosos como Adam Savage ('Mythbusters') su creación se popularizaba en todo el mundo.

A parent filmed the facehugger scene. pic.twitter.com/oamxaxikM2 — Paul Owens (@oh_pollo) March 23, 2019

I love that north bergen high school did alien last night as their school play, so I’m gonna keep tweeting about how great it is..everything was made from recycled materials .. so nuts amazing I’m so proud of my hometown pic.twitter.com/EEMEbankDz — Andrew Fernandez (@bhsdrew) March 23, 2019