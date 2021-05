'Spider-Man: No Way Home' será el inicio del universo compartido de los superhéroes de Sony y Marvel: "Realmente hay un plan"

Una de las grandes dudas que ha habido estos años en el histórico acuerdo entre Marvel y Sony para compartir al Spider-Man interpretado por Tom Holland estaba en el hecho de si Sony iba a poder contar con el superhéroe para su Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Hasta ahora solamente habíamos tenido rumores más o menos fundados, pero parece que la respuesta definitiva llegará en 'Spider-Man: No Way Home'.

La "confirmación" de Sony

Ha sido Sanford Panitch, presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, quien ha aprovechado una entrevista concedida a Variety para lanzar un poco de luz al respecto. Lo cierto es que no quiso entrar en detalles concretos, pero sí dejó caer que todo empezará a aclararse en 'Spider-Man: No Way Home':

Realmente hay un plan. Creo que quizá ahora se esté aclarando a la gente a dónde nos dirigimos y creo que cuando se estrene 'Spider-Man: No Way Home', se desvelará aún más. Lo genial es que tenemos una excelente relación con Kevin Feige. Tenemos un increíble arenero donde jugar. Queremos que las películas de Marvel sean enormes, porque es genial para nosotros y nuestros personajes Marvel, y creo que sucede lo mismo por su parte. Pero tenemos una gran relación. Hay un montón de oportunidades y creo que van a suceder.

Y es que no hay confirmación oficial, pero el secreto peor guardado de 'Spider-Man: No Way Home' es la llegada del multiverso, lo cual podría abrir multitud de puertas, como que personajes de dos universos diferentes tengan alguna aventura en común. Vamos, mezclarlos pero sin situarlo todo exactamente al mismo nivel. Holland ya comentó que iba a ser una película muy ambiciosa y todo apunta en esa dirección.

Además, Panitch también dio a entender que 'Los seis siniestros' podría volver a estar encima de la mesa. Sony ya intentó levantar ese proyecto de villanos de Spider-Man cuando el trepamuros estaba interpretado por Andrew Garfield y el fichaje de Aaron Taylor-Johnson como Kraven el Cazador reaviva esa posibilidad. Preguntado al respecto, Panitch se limitó a decir: "Molaría mucho, ¿verdad?".