Sony confirma el nombre oficial de su universo de películas de superhéroes: "Sony Pictures Universe of Marvel Characters"

Los universos cinematográficos están de moda, principalmente por el enorme éxito que lleva años cosechando Disney con el MCU. Warner también tiene el suyo propio de superhéroes con el DCEU y ahora ha sido Sony la que ha confirmado oficialmente el nombre del suyo: El Universo Sony Pictures de personajes de Marvel.

Sí, habéis leído bien -bueno, técnicamente ha puesto el nombre en inglés de "Sony Pictures Universe of Marvel Characters"-, y por lo visto es un concepto que la compañía lleva utilizando desde el año pasado. Ahora Sony ha tenido que volver a aclararlo tras un tuit en el que hablaba del "Spider-Man Universe of Characters".

La duda que queda es cómo de amplio es el universo, ya que el tuit en cuestión hacía alusión a las tres encarnaciones en imagen real que el trepamuros ha tenido en Sony. Y de ser así la cohesión es algo que no le debe importar demasiado a esta compañía...

Join Spider-Man and all his friends while you swing through all the films from the Spider-Man Universe of Characters! Complete your #SpiderMan movie collection with this limited-time @PrimeVideo offer!https://t.co/a1HqdrDYra pic.twitter.com/UiBkMItcV6