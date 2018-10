Si tienes un dólar, tú también puedes adaptar a Stephen King

Somos muchos los devotos de la santa iglesia de don Stephen Edwin King que nos vemos obligados a agradecer todo lo que ha aportado el maestro del terror literario a nuestras vidas. Nos ha ayudado a evadirnos con sus fantásticas novelas —ahí tengo de forma perenne mi ejemplar de 'Apocalipsis' en la mesita de noche—, nos ha indicado el camino para convertirnos en mejores escritores con el imprescindible 'Mientras escribo' y su obra ha dado lugar a algunas de las mejores cintas de género que han circulado por la gran pantalla.

Pero el señor King, además de un excelente profesional, parece ser un buen tipo; y buena muestra de ello es la siguiente anécdota que recoge el medio Mashable, según la cual el autor natural de Maine ha permitido que unos alumnos de la Blaenau Gwent Film Academy de Gales, de 16 y 14 años, adapten su relato 'Stationary Bike' por el módico precio de un dólar.

El tutor de los estudiantes, Kevin Phillips, ha explicado cómo ha sido el proceso para poner en marcha el proyecto.

"Sabíamos que Stephen King era genial en cuanto a su apoyo a instituciones educativas. Llegamos a esta página web en la que publica muchos de sus relatos cortos para adaptarlos sin ánimo de lucro. Escribimos un correo a su secretaria, Margaret, y nos respondió en 24 horas; le contamos lo que queríamos hacer, que era un proyecto sin ánimo de lucro y que lo harían nuestros estudiantes, y nos envió un contrato firmado por el mismo Stephen King".

Así de sencillo. Si eres un estudiante o un cineasta en ciernes, con tan sólo un dólar y un proyecto no comercial bajo el brazo, el bueno de Stephen King puede permitirte coger uno de los relatos que ofrece en la selección de "Dollar Babies" de su página web para convertirlo en una película.

Una práctica que lleva puesta en práctica desde hace una larga temporada —aproximadamente desde finales de los años 70— y en la que han estado involucrados grandes como el mismísimo Frank Darabont, que doce años antes de dirigir la maravillosa 'Cadena perpetua' ya adaptó 'The Woman in the Room' en un cortometraje considerado por el propio King como "claramente el mejor de los que se han hecho" con su material.

Por si os pica el gusanillo de adaptar al maestro y buscáis algo de inspiración, os dejo con el cortometraje de Darabont. Yo, por lo pronto, voy a rebuscar en la cartera, a ver si encuentro los 87 céntimos de Euro sueltos que necesito para lanzarme a la aventura...

'The Woman in the Room' (Parte 1)