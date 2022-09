'Top Gun: Maverick' sigue destrozando récords y ya supera a 'Black Panther' en la lista de películas más taquilleras en Estados Unidos

No cabe duda de que 'Top Gun: Maverick' ha sido la película del verano, y si títulos como 'Avatar: El sentido del agua' no lo impiden, es muy probable que termine 2022 siendo también la del año. El largometraje de Joseph Kosinski protagonizado por el incombustible Tom Cruise no sólo ha enamorado a público y crítica, sino que continúa destrozando récords en lo que respecta a la taquilla.

La lucrativa zona de peligro

Además de ser actualmente la cinta más taquillera del año, sacando 440 millones de dólares de ventaja a su inmediata perseguidora 'Jurassic World: Dominion', 'Top Gun: Maverick' —según la gente de Paramount Pictures— se ha convertido en la primera película en ser número uno durante las festividades estadounidenses del Memorial Day y el Labor Day. Pero eso no es todo.

Quince semanas después de su estreno —que se dice pronto—, este actioner de la vieja escuela ha arrebatado a 'Black Panther' el quinto puesto en el ranking de las películas con más recaudación en Estados Unidos con una suma de 701 millones de dólares; un millón más que la cinta del Universo Cinematográfico de Marvel capitaneada por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman.

En lo que respecta al box office mundial, 'Top Gun: Maverick' también sigue escalando posiciones, ocupando el número 12 con 1.441 millones de dólares recaudados; quedando por delante de 'Vengadores: La era de Ultron' —1.402 millones— y la mencionada 'Black Panther' —1.347 millones—. Ahora, sis principales objetivos son 'Frozen II', con 1.450 millones de dólares y 'Fast & Furious 7', que suma 1.515 millones.