'Watchmen': todo el contenido extra de la serie de HBO que nos estamos perdiendo en España (y más países)

Los que conocéis la obra de Alan Moore sabéis que no se queda contento si no inunda sus cómics de una cantidad ingente de material complementario. Largas parrafadas en forma de falsos artículos de periódicos, revistas o capítulos de libros que ponen aún más en contexto su obra, cubriendo y complementando aspectos que no ha podido tratar en viñetas.

Es algo que podemos leer perfectamente en ‘Watchmen’ y en la secuela televisiva de HBO no han querido ser menos y han puesto a disposición de sus espectadores la Peteypedia, una colección de material complementario que sirve para rellenar huecos y profundizar en el mundo propuesto por Lindelof. ¿El mayor problema? Que no se puede acceder desde España ni desde fuera de EEUU.

Resulta que desde hace unos meses la web oficial de HBO redirecciona a la de HBO España, por lo que si pones la dirección de esta Peteypedia (que alude al personaje interpretado por Dustin Ingram, al que hemos visto por primera vez en el tercer episodio) nos lleva a donde no queremos, ya que la web española carece de este tipo de contenidos.

De esta y de ninguna otra serie. Nos puede gustar más o menos la aplicación de HBO España, heredera de Nordic, como un servicio de vídeo bajo demanda con carencias “vitales” (como esta, o el tema de los inexistentes previouslys), pero casi lo que peor llevo es que todo lo que no sea el capítulo en sí de una serie es sistemáticamente ignorado por la plataforma, restringiendo así la experiencia del espectador y el nivel de obsesión que podríamos llegar a alcanzar con la serie.

Afortunadamente, a pesar de la ausencia de este contenido en español, sí que podemos acceder a los documentos alojados en dicha “Peteypedia” gracias a que los enlaces directos a los pdf no sufren los efectos de la redirección que hay en la web de HBO USA. Algo que, por lo que leo, sucede en otros territorios ajenos.

Así lo que hasta el momento nos encontramos es con estos pdfs en inglés, eso sí, que intentan responder cuestiones del mundo en el que Lindelof nos ha arrastrado:

Nota: evidentemente si no estáis al día con la serie, os encontraréis spoilers.

Episodio 1: Es verano y nos estamos quedando sin hielo

The computer and you: un memorandum directo de la mesa del director de FBI para los agentes ante la implementación de un sistema informático. En este documento podemos ver el miedo y la paranoia ludita causada por la catástrofe de Nueva York y cómo desde entonces se prohibió cualquier tipo de tecnología sospechosa de “disminuir” la membrana interdimensional o que provenga de Nueva York.

Tales of the Black Marshal nos cuenta la intrahistoria del clásico del cine mudo 'Trust in the Law', del que tenemos un vistazo nada más comenzar la serie, y cómo la película pudo inspirar a héroes de ficción posteriores como el Llanero Solitario.

Veidt declared death: un artículo realizado a tenor de la declaración legal por parte de organismos de tres continentes sobre la muerte de Veidt. Este artículo indaga en el millonario empresario y sus luces y sombras, incluyendo sus revolucionarios planes durante los noventa y su gradual reclusión hasta el punto de que parece haberse desvanecido por completo de la faz de la Tierra.

Veidt and Rorschach: Probablemente el documento más importante de esta primera tanda es este en el que el agente Dale Petey hace un perfil de ambos personajes de interés, su relación, la influencia y acusaciones del diario de Rorschach y eventos post “Watchmen” ante sus serias dudas del error que sería el abandonar la búsqueda de Veidt.

Episodio 2: Proezas de la caballería comanche

Tulsa Sheriff Chief Feared Slain: La noticia del periódico en el que se da a conocer la muerte del jefe Crawford nos pone en antecedentes familiares y, además, aclara un par de cosas respecto a la ley que permite a la policía llevar máscaras.

The Road to Reparations: Sumario judicial en torno al caso de los afectados por la masacre de Greenwood, es decir, la matanza de Tulsa de 1921, que supone el primer paso para las "reparaciones" y compensaciones económicas a las víctimas y familiares. Interesante para conocer el clima previo a ese fatídico día.

Masked Vigilantes in Pop Culture: El memorandum del agente Petey va en torno a la emisión de 'American Hero Story: Minutemen', la segunda temporada de la serie. Expresa su preocupación por lo que considera un ejercicio de historia falseada por guionistas de izquierdas en base a lo que se vio en la primera temporada (dedicada a Rorschach).

Episodio 3: La mató la basura espacial

Four Letters Evidence: Una carta escrita entre compañeros del Klan. Dirigida al Sheriff Crawdford (abuelo del personaje interpretado por Don Johnson) proveniente del despacho de J. David Keene (el senador que promovió la famosa ley que proscribió el vigilantismo desde 1977) sobre el cuadro que da nombre al segundo episodio (Proezas de la caballería comanche). Sobre la firma del autor de la carta se encuentra la palabra Akia, acrónimo de "A Klansman I Am", una de las firmas comunes de los miembros del KKK.

New Frontiersman: Inflamado editorial que ni La Razón en sus mejores tiempos centrado, al menos al comienzo, en la nominación de John Grisham al Tribunal Supremo (al que no nombra, pero es autor de "La deposición pelícano") para desvariar sobre las elecciones 2020, las posibilidades de Keene para ser el nuevo Presidente y una aclamación del único ser que puede salvar el país: Dr. Manhattan.

Memo: AHS: El agente Petey ha podido ver los dos primeros episodios de 'American Hero Story: Minutemen' y está más preocupado que la semana pasada. A lo largo de dos páginas plasma sus observaciones sobre lo real y lo ficticio en torno a tres de los protagonistas: Justicia Encapuchada, El Comediante y Espectro de Seda y como parecen más inspirados por las memorias de Hollis que por la Historia en mayúsculas.

Bonus: el Podcast

Craig Mazin y Damon Lindelof comentan la serie en el podcast oficial de Watchmen