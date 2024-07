Las categorías de los Emmy atacan de nuevo. Y han causado que la serie más audaz de todo 2023 no haya sido nominada

Todos los años en temporada de premios hay películas y series que echamos de menos no ver nominadas, esos famosos "snubs" que a veces se quedan fuera por tecnicismos más que por la calidad real de la obra. En el caso de 'The Curse' duele especialmente, porque la serie era además una de las indiscutibles favoritas de la crítica.

La creación de Nathan Fielder y Benny Safdie con Emma Stone como reclamo y una de las protagonistas (el otro era el propio Fielder) era el proyecto "mainstream" de uno de los equipos creativos más rarunos y sugerentes que hemos visto en un tiempo. Benny Safdie (quien también actúa, aquí todo queda en casa) aportaba su talento para lo incómodo, y Fielder volvía a dar con la tecla explorando inquietudes contemporáneas disfrazadas de disparate.

Una clasificación que se ha quedado anticuada

El resultado ha sido una serie brillante pero bastante inclasificable, que se ha pegado en la frente con las rígidas categorías de los Emmy. 'The Curse' es una comedia dramática y además una miniserie, lo que la hace poder encajar en tres de las categorías principales, el primer error fue seleccionarla como drama, donde ha quedado enterrada bajo otros candidatos más obvios como 'The Crown', 'Shogun' o… ¿'Mr. & Mrs. Smith'? ¿'Fallout'?

Un vistazo en profundidad vuelve, un año más, a mostrar inconsistencias en la categorización de los nominados. Por cada elección evidente como 'Shogun' (un drama histórico a fuego lento) o 'Abbot Elementary' (una workplace comedy de toda la vida) hay ejemplos de series que no encajan en esos viejos moldes. La duración parece ser clave en esta clasificación, pero cuanto más sofisticadas se vuelven las series, más complicado es encasillar su tono.

En algunos medios han propuesto la idea de introducir una nueva categoría de comedia dramática, un cajón donde cada vez más ficciones se encuentran cómodas y que desde luego es más adecuado en series como 'The Bear', 'Mr. & Mrs. Smith' o la propia 'The Curse'. 'Succession', una de las grandes favoritas de los Emmy en los últimos años, ha sido fruto de debate todo este tiempo. Aunque su estructura y beats narrativos encajan más con el drama, su ejecución está más cerca de la comedia ácida la mayor parte del tiempo.

Una mejor solución sería quitar las categorías por completo, dejar que cada serie hable por sí sola y premiar la riqueza y variedad de tonos que desde hace un tiempo es sinónimo del panorama televisivo. Esa obsesión por la categorización para que todos se lleven algo tiene un punto casi condescendiente que no se traduce necesariamente en variedad de nominaciones, con dos o tres series todos los años que acaparan un buen número de nominaciones.

Quitar estas categorías tampoco asegura que autores como Fielder salieran ganando. Los Emmy y las series de Fielder no se han encontrado, pese a ser consideradas entre las mejores de su año. La hilarante 'Nathan For You' no recibió ningún reconocimiento en sus cuatro temporadas, y 'Los ensayos', una de las series más sorprendente de los últimos años, corrió la misma suerte. No es de extrañar que para su próximo proyecto haya querido pivotar al largometraje.

